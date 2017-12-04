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На открытие «Губернского катка» в Тулу приедут Илья Авербух, Антон Сихарулидзе и Алексей Ягудин

На открытие «Губернского катка» в Тулу приедут Илья Авербух, Антон Сихарулидзе и Алексей Ягудин

Новый каток станет первой бесплатной ледовой площадкой в центре города с искусственным льдом, раздевалками и прокатом коньков для массового катания.

8 декабря, в пятницу, на площади Ленина в 17.00 торжественно откроют «Губернский каток». На льду выступят звезды шоу-балета Ильи Авербуха, знаменитые фигуристы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин. Также планируется участие олимпийского чемпиона Антона Сихарулидзе.

Новый каток станет первой бесплатной ледовой площадкой в центре города с искусственным льдом, раздевалками и прокатом коньков для массового катания.

Уникальная технология позволит кататься на льду в любую погоду. Каток будет работать до 1 марта 2018 года.

 

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:35 +3
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