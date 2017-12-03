В болоховской школе 14 детей заболели пневмонией

Киреевская межрайонная прокуратура и областное Упраление Роспотребнадзора провели проверку в болоховской школе № 2. Выяснилось, что с 13 октября по 8 ноября в учебном учреждении зарегистрировано 14 случаев заболевания школьников внебольничной пневмонией.

В рамках проверки установлено, что в образовательном учреждении при регистрации групповой заболеваемости внебольничными пневмониями не проведены необходимые противоэпидемиологические мероприятия (не проведена заключительная и текущая дезинфекция).

По результатам проверки МКОУ «Болоховская основная общеобразовательная школа № 2» привлечено к административной ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа 15000 руб.

Директору образовательного учреждения предписано провести дополнительные профилактические и противоэпидемиологические мероприятия.

- МКОУ «Болоховская основная общеобразовательная школа № 2» требования управления Роспотребнадзора по Тульской области исполнены, в том числе проведена полная дезинфекция помещений образовательного учреждения.

По окончании каникулярного периода сотрудниками Роспотребнадзора повторно проведены лабораторные исследования в образовательном учреждении на предмет обнаружения каких-либо микроорганизмов вызывающих заболеваемость, в ходе которых микроорганизмы не выявлены. МКОУ «Болоховская ООШ № 2» продолжило свою работу в штатном режиме, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.