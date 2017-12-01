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Стали известны соперники сборной России на ЧМ-2018

Стали известны соперники сборной России на ЧМ-2018

В ходе жеребьевки участников разделили на четыре корзины, в соответствии с рейтингом ФИФА.

Сборная России на правах принимающей стороны была определена в группу «А» под номером 1. В соперники ей достались Саудовская Аравия, Египет и Уругвай.

Полностью состав групп выглядит следующим образом:

  • Группа «А» – Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай.
  • Группа «В» – Португалия, Испания, Марокко, Иран.
  • Группа «С» – Франция, Австралия, Перу, Дания.
  • Группа «D» – Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия.
  • Группа «E» – Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия.
  • Группа «F» – Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея.
  • Группа «G» – Бельгия, Панама, Тунис, Англия.
  • Группа «H» – Польша, Сенегал, Колумбия, Япония.

Будем надеяться, что в следующем году Кубок Чемпионата Мира, совершивший тур по городам нашей страны, останется в России.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:50 +2
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