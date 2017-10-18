Туляки о Кубке мира по футболу: «Такой шанс выпадает раз в жизни!»

Фото Дмитрия Дзюбина.

В Тульском кремле второй день обитает Кубок мира по футболу. Это событие вызвало большой ажиотаж среди жителей нашей области. Посмотреть на главный футбольный трофей приехали люди из разных городов региона. Чтобы сфотографироваться с Кубком, кто-то отпрашивался с работы, кто-то сбегал с учебы или даже наоборот.

Скептики уверены, что Кубок ненастоящий. Однако организаторы утверждают, что это не так. Пока трофей гостит в России, в Цюрихе установлена точная копия, которая весит и выглядит так же. Есть, правда, небольшие отличия. Например, на оригинале выгравированы названия сборных-победителей чемпионата мира. Причем команды подписаны на языке своей страны.

За вчерашний день более 4000 жителей Тульской области «познакомились» с Кубком! Корреспонденты Myslo отправились в кремль, чтобы пообщаться с посетителями футбольного тура.

Несмотря на то, что за окном было еще утро, перед входом в Атриум уже собралась очередь. Но проскочили быстро: внутрь пускают небольшими группами.

В здании расположены два шатра. В первом посетителей «настраивают» на нужный лад — на потолок сооружения проецируют эмоциональное видео, на котором командам-победителям вручается Кубок. Вдохновившись этой атмосферой, люди отправляются в следующую зону. Именно там и расположен заветный трофей.

Кстати, фотографию посетителям вручают сразу же на выходе — карточку распечатывают на принтерах. Снимок также можно получить и в электронном виде.

Мы пообщались с болельщиками и выяснили, почему они не могли пропустить это событие.

Лилия Задкова, Тула:

- Интересуюсь футболом. Я собираюсь поехать на чемпионат мира, поэтому не могла не прийти сюда! Я футбольная фанатка. Болею за сборную России! Билеты на ЧМ мы еще не купили, но собираемся. Планируем посетить Казань, Сочи.

Сергей Эдуардович Иванов из Чехова и его внук Витя из Тулы:

- Решил приехать из Чехова, внука сюда сводить. Он еще маленький, но футбол смотрит и даже пытается в него играть! Поедем ли мы на чемпионат мира? Не знаю, как получится, но хотелось бы. Раньше Кубок видел только по телевизору. Мои эмоции? Восторг!

Виктор Лукьянов, Новомосковск:

- Для любого болельщика Кубок — что-то из области фантастики. А тут своими глазами увидел, сфотографировался с тем заветным трофеем, который будут вручать в «Лужниках» следующим летом. Очень хочется посетить матчи чемпионата мира. Буду болеть только за наших. Россия, вперед!

Юрий Февралёв, Богородицк:

- Бросил всё и приехал сюда! Это здорово, что Кубок сюда привезли. Столько прожил, но ничего подобного не видел. У меня сын играет в футбол. Обязательно поеду на ЧМ в Санкт-Петербург на новый стадион. Очень хочу именно на «Зенит Арену» посмотреть.

Максим и Кристина Минаковы, Тула:

- Я увлекаюсь футболом, — говорит Максим. — Увидеть Кубок — это достаточно знаменательное событие в жизни для болельщика. По возможности, посетим м атчи чемпионата мира. Хотелось бы съездить в какие-то города подальше от Москвы. Может быть, в Казань, Екатеринбург. Чтобы связать не только футбол, но и туризм. На ЧМ фаворит — Германия, но в этом году и Бельгия достаточно сильная сборная.

Кубок чемпионата мира по футболу в Туле пробудет до вечера. Сегодня, 18 октября, в 20.00 Атриум закроет свои двери для болельщиков. Не упустите возможность посмотреть на самый желанный приз для футболистов. Ведь неизвестно, появится ли у вас еще такой шанс когда-нибудь.