новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 2 декабря: сильные осадки, лёгкие заморозки и южный ветер

Погода в Туле 2 декабря: сильные осадки, лёгкие заморозки и южный ветер

Синоптики прогнозируют пониженное давление и переменную облачность.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе будет облачно. Ночью осадки – мокрый снег, дождь.

Днем местами сильные осадки (по данным сайта Метеоинфо – до 15 мм). Ветер южной четверти, ночью 7-12 м/с, днём до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -3 до +2, днём – до плюс трёх градусов. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 10:00 +6
Другие статьи по темам
Событие
погодапогода в Тулепрогноз погодыпогода в Тульской области
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Пожар в Суворовском районе тушили восемь человек
Пожар в Суворовском районе тушили восемь человек
Стали известны соперники сборной России на ЧМ-2018
Стали известны соперники сборной России на ЧМ-2018
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.