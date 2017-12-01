Погода в Туле 2 декабря: сильные осадки, лёгкие заморозки и южный ветер

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе будет облачно. Ночью осадки – мокрый снег, дождь.

Днем местами сильные осадки (по данным сайта Метеоинфо – до 15 мм). Ветер южной четверти, ночью 7-12 м/с, днём до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -3 до +2, днём – до плюс трёх градусов. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.