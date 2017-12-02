новости
новости
Регистрация
Пожар в Суворовском районе тушили восемь человек
Фото ГУ МЧС России по Тульской области.

Пожар в Суворовском районе тушили восемь человек

ЧП произошло ночью 2 декабря.

2 декабря в 02.17 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании гаража и хозяйственной постройки на ул. Машиностроителей в поселке Центральный Суворовского района.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. Спустя две минуты пожарные были на месте и приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться в 02.24.

Пострадавших нет. В результате происшествия у гаража и хозяйственной постройки сгорела и обрушилась внутрь кровля по всей площади.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось восемь человек. Причина пожара устанавливается.

сегодня, в 10:40 +1
Другие статьи по темам
Событие
пожар
Место
Суворовский районТульская область
Прочее
ГУ МЧС России по Тульской области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В День защиты зрения туляки могут пройти бесплатную диагностику
В День защиты зрения туляки могут пройти бесплатную диагностику
Погода в Туле 2 декабря: сильные осадки, лёгкие заморозки и южный ветер
Погода в Туле 2 декабря: сильные осадки, лёгкие заморозки и южный ветер
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.