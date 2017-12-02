Пожар в Суворовском районе тушили восемь человек

Фото ГУ МЧС России по Тульской области.

2 декабря в 02.17 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании гаража и хозяйственной постройки на ул. Машиностроителей в поселке Центральный Суворовского района.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. Спустя две минуты пожарные были на месте и приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться в 02.24.

Пострадавших нет. В результате происшествия у гаража и хозяйственной постройки сгорела и обрушилась внутрь кровля по всей площади.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось восемь человек. Причина пожара устанавливается.