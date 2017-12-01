Более 500 правоохранителей обеспечат безопасность на матче «Арсенал» – «Спартак»

Фото пресс-службы Росгвардии.

Матч 19-го тура чемпионата России по футболу планируют посетить около 11 тысяч болельщиков.

Более 500 военнослужащих бригады оперативного назначения Центрального округа Росгвардии и сотрудников Управления Росгвардии по Тульской области во взаимодействии с полицией примут участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности в ходе проведения товарищеского матча между столичным «Спартаком» и тульским «Арсеналом».

Матч 19-го тура чемпионата России по футболу планируют посетить около 11 тысяч болельщиков.

В ходе подготовки к спортивному мероприятию кинологи и специалисты инженерно-технических подразделений Росгвардии обследуют стадион и прилегающую к нему территорию на наличие взрывоопасных предметов.

Росгвардией совместно с региональным УМВД и другими взаимодействующими органами будет реализован весь комплекс правоохранительных задач для обеспечения правопорядка и общественной безопасности.