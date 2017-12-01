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Тульская область представила туристический потенциал в Барселоне

Тульская область представила туристический потенциал в Барселоне

Интересы нашего региона на международной арене мировых лидеров в области индустрии встреч представил парк-отель «Грумант».

С 28 по 30 ноября 2017 года в Барселоне прошла 30-я международная выставка IBTM World 2017. Российский стенд Russia Open to the World на выставке представляли 14 экспонентов — лидеров национальной Event-индустрии из Москвы, Санкт-Петербурга, Республик Татарстан, Башкортостан, Краснодарского края, Свердловской, Калининградской и Тульской областей. На выставке гости российского стенда узнали о туристическом потенциале регионов России, достопримечательностях городов, маршрутах для деловых путешественников, попробовали национальные блюда и угощения.

Интересы нашего региона на международной арене мировых лидеров в области индустрии встреч представил парк-отель «Грумант». Его презентовали как площадку для проведения международных деловых мероприятий бизнес сообществу 20-ти стран мира.

– Неотъемлемой частью региональной политики в области туризма является продвижение туристского потенциала Тульской области на отечественном и зарубежном туристских рынках, в том числе и на международных выставках. Уверен, что участие в данном мероприятии будет способствовать налаживанию новых деловых связей, развитию делового туризма и привлечению большего числа иностранных туристов как в Тульскую область, так и Россию в целом, — отметил председатель регионального комитета по развитию туризма Владимир Аллахвердов.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:58 +1
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Барселона

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