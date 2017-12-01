новости
новости
Регистрация
В Щёкинском районе без света остались более 800 жителей

В Щёкинском районе без света остались более 800 жителей

Специалисты выясняют причину отключения.

1 декабря в 13.30 в службу спасения сообщили о частичном отключении электроснабжения в пяти населенных пунктах (д. Бродовка, д. Лопатовка, д. Старокрапивинка, д. Лукино, д. Голощапово) Щёкинского района. 

В зону отключения попали около 320 домов и 890 жителей.

На месте работают оперативно-выездная бригада филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и оперативная группа Щекинского пожарно-спасательного гарнизона.

Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:09 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
нет светаостались без светанарушено электроснабжение

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Более 500 правоохранителей обеспечат безопасность на матче «Арсенал» – «Спартак»
Более 500 правоохранителей обеспечат безопасность на матче «Арсенал» – «Спартак»
Туляки признали «Ростелеком» лучшим брендом
Туляки признали «Ростелеком» лучшим брендом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.