В Щёкинском районе без света остались более 800 жителей

1 декабря в 13.30 в службу спасения сообщили о частичном отключении электроснабжения в пяти населенных пунктах (д. Бродовка, д. Лопатовка, д. Старокрапивинка, д. Лукино, д. Голощапово) Щёкинского района.

В зону отключения попали около 320 домов и 890 жителей.

На месте работают оперативно-выездная бригада филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и оперативная группа Щекинского пожарно-спасательного гарнизона.

Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области.