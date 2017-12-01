В Щёкинском районе без света остались более 800 жителей
Специалисты выясняют причину отключения.
1 декабря в 13.30 в службу спасения сообщили о частичном отключении электроснабжения в пяти населенных пунктах (д. Бродовка, д. Лопатовка, д. Старокрапивинка, д. Лукино, д. Голощапово) Щёкинского района.
В зону отключения попали около 320 домов и 890 жителей.
На месте работают оперативно-выездная бригада филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и оперативная группа Щекинского пожарно-спасательного гарнизона.
Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области.
Другие статьи по темам
Место