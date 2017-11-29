Ясногорских дачников привлекут к ответственности за воровство электроэнергии
Специалисты группы инспекционного контроля «Тулэнерго» провели совместный рейд с сотрудниками полиции.
По итогам мероприятия были выявлены факты хищения электроэнергии в трех садовых некоммерческих товариществах Ясногорского района. Обнаружены три прибора учета электроэнергии, имеющие признаки подделки пломб.
Сотрудниками отдела МВД России по Ясногорскому району в присутствии энергетиков эти приборы учета были изъяты для проведения исследования и дальнейшего принятия процессуального решения в отношении должностных лиц СНТ.
Специалисты «Тулэнерго» напоминают: наказание за энерговоровство неминуемо. В случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа.
От преступных действий энерговоров страдает не только электросетевая компания, но и добропорядочные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию – происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника, повышается вероятность аварий и возникновения пожаров.
Если вам известны случаи воровства электроэнергии или незаконного подключения к электрическим сетям, сообщите о них по номеру: 8-800-100-33-00.