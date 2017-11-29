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Ясногорских дачников привлекут к ответственности за воровство электроэнергии

Ясногорских дачников привлекут к ответственности за воровство электроэнергии

Специалисты группы инспекционного контроля «Тулэнерго» провели совместный рейд с сотрудниками полиции.

По итогам мероприятия были выявлены факты хищения электроэнергии в трех садовых некоммерческих товариществах Ясногорского района. Обнаружены три прибора учета электроэнергии, имеющие признаки подделки пломб.

Сотрудниками отдела МВД России по Ясногорскому району в присутствии энергетиков эти приборы учета были изъяты для проведения исследования и дальнейшего принятия процессуального решения в отношении должностных лиц СНТ.

Специалисты «Тулэнерго» напоминают: наказание за энерговоровство неминуемо. В случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа.

От преступных действий энерговоров страдает не только электросетевая компания, но и добропорядочные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию – происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника, повышается вероятность аварий и возникновения пожаров.

Если вам известны случаи воровства электроэнергии или незаконного подключения к электрическим сетям, сообщите о них по номеру: 8-800-100-33-00.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:33 +1
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