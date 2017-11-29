Что нужно знать тулякам об оплате транспортного налога

В соответствии с действующим законодательством, все имущественные налоги необходимо оплатить до 1 декабря. Сотрудники УФНС России по Тульской области разъясняют, как правильно оплачивать налог на транспортное средство.

При получении налогового уведомления стоит сверить корректность начислений с помощью сервиса «Налоговый калькулятор». Если начисления произведены верно, достаточно просто оплатить квитанцию. Если уведомление напечатано с ошибкой, стоит обратиться за разъяснениями в подразделение УФНС.

Один из самых распространённых вопросов – что делать, если пришло уведомление на проданный автомобиль? Стоит обратиться в территориальное подразделение УФНС и выяснить, есть ли там сведения об изменении регистрационных данных транспортного средства.

Согласно закону, новый собственник должен обратиться в налоговую с соответствующим заявлением в течение 10 суток со дня покупки автомобиля, а подразделение ГИБДД обязано направить в налоговый орган сведения об изменении данных собственника.

Если вам начислили налог на проданную машину, нужно направить письменный запрос в подразделение ГИБДД и выяснить, были ли направлены в налоговый орган соответствующие сведения. После получения ответа налоговый орган прекратит начислять налог. Если выяснится, что уведомление было отправлено ошибочно, будет произведён перерасчёт.