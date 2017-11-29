Что нужно знать тулякам об оплате транспортного налога
Сотрудники тульского УФНС разъясняют права и обязанности налогоплательщиков.
В соответствии с действующим законодательством, все имущественные налоги необходимо оплатить до 1 декабря. Сотрудники УФНС России по Тульской области разъясняют, как правильно оплачивать налог на транспортное средство.
При получении налогового уведомления стоит сверить корректность начислений с помощью сервиса «Налоговый калькулятор». Если начисления произведены верно, достаточно просто оплатить квитанцию. Если уведомление напечатано с ошибкой, стоит обратиться за разъяснениями в подразделение УФНС.
Один из самых распространённых вопросов – что делать, если пришло уведомление на проданный автомобиль? Стоит обратиться в территориальное подразделение УФНС и выяснить, есть ли там сведения об изменении регистрационных данных транспортного средства.
Согласно закону, новый собственник должен обратиться в налоговую с соответствующим заявлением в течение 10 суток со дня покупки автомобиля, а подразделение ГИБДД обязано направить в налоговый орган сведения об изменении данных собственника.
Если вам начислили налог на проданную машину, нужно направить письменный запрос в подразделение ГИБДД и выяснить, были ли направлены в налоговый орган соответствующие сведения. После получения ответа налоговый орган прекратит начислять налог. Если выяснится, что уведомление было отправлено ошибочно, будет произведён перерасчёт.
Подробнее об уплате транспортного налога можно узнать на сайте ФНС России, а также в Едином Контакт-центре ФНС России по телефону: 8-800-222-22-22.