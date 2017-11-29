На карте Тулы появилась еще одна достопримечательность

В Туле в сквере на пересечении улиц Октябрьской и Пузакова открылся детский городок с 11-ю композициями из стеклопластика, расписанными в стиле филимоновской игрушки. Специалисты подрядной организации из Санкт-Петербурга утверждают, что благодаря современным технологиям этим фигурам не страшны никакие погодные условия.

Работы по возведению новой площадки начались летом по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина и проводились на средства Фонда развития Тульской области «Перспектива». В фонде уверены, что эта яркая площадка станет местом притяжения не только маленьких туляков и их родителей, но и гостей города.

– Думаем, площадка станет дополнительным стимулом для гостей нашего города посетить музей филимоновской игрушки как в Туле, так и в Одоеве. Тульские бренды сейчас очень интенсивно продвигаются. Не так давно тульский пряник стал предлагаться как лакомство всем пассажирам одной из крупнейших авиакомпаний. Белевская пастила путешествует по железной дороге. Мы будем продолжать продвигать местные бренды и достопримечательности, – рассказала директор Фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева.

Потомственный мастер филимоновской игрушки Алла Гончарова:

Алла Гончарова – На этой площадке детки с раннего возраста могут познакомиться с традициями родного края и народным искусством. История филимоновской игрушки насчитывает более 500 лет. Эта площадка символизирует передачу традиций тульских мастеров.

На детской площадке всегда многолюдно. Особой популярностью у детворы пользуются горка, качели и черепаха.

Ольга Суворова – Мы с семьей живем в Киреевске, а в Тулу приезжаем в гости к бабушке. Очень здорово, что здесь открылась такая яркая площадка. Наша дочка Дианочка в восторге! Площадка очень красочная, малышам есть где поиграть. Детишкам постарше будет интересно узнать и традиции Тулы, и наши бренды. Диана очень любит самовары. Думаю, что после посещения этой площадки в числе самых любимых окажутся еще и филимоновские игрушки.

Юлия Сысоева – В нашей семье трое детей. Старший сейчас в школе, а мы со средним и младшим решили отправиться на прогулку в этот замечательный городок. Мы живем рядом и с любопытством наблюдали, как устанавливали эту площадку. Да еще и филимоновские игрушки — это ярко и жизнерадостно! Дети задают вопросы, хотят узнать о традициях. Это просто здорово!

Елена Фомина – Мы очень рады, что открылась эта площадка! Мы сюда ходим каждый день. Матвею почти два года, и он очень любит всё яркое и красивое. Мы постоянно рассказываем сыну про пряники, самовары, а вот теперь можно и показать, что такое филимоновская игрушка. Для детей — это очень интересный проект. Здесь можно и поиграть, и узнать что-то новое!

На панелях детских городков, которые сейчас устанавливает Фонд «Перспектива», также нанесены достопримечательности Тульской области: музейные комплексы, усадьбы, кремль и другие знаковые места региона.