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В центре Тулы произошла коммунальная авария
Фото с сайта rustelegraph.ru.

В центре Тулы произошла коммунальная авария

На месте работают специалисты «Тулагорводоканала».

Сегодня, 29 ноября, в Туле в районе дома № 67 по улице Советской произошла коммунальная авария — была повреждена водопроводная труба диаметром 500 мм.

В пресс-службе администрации города прокомментировали ситуацию:

– В настоящее время работы по устранению аварийной ситуации ведут специалисты АО «Тулагорводоканал». Работы будут проводиться до устранения аварии. Ликвидация разрытия в щебне будет осуществлена АО «Тулагорводоканал» до 21.00. До конца следующей недели будет выполнено асфальтирование территории.

сегодня, в 16:14 +1
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