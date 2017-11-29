В центре Тулы произошла коммунальная авария

Фото с сайта rustelegraph.ru.

Сегодня, 29 ноября, в Туле в районе дома № 67 по улице Советской произошла коммунальная авария — была повреждена водопроводная труба диаметром 500 мм.

В пресс-службе администрации города прокомментировали ситуацию:

– В настоящее время работы по устранению аварийной ситуации ведут специалисты АО «Тулагорводоканал». Работы будут проводиться до устранения аварии. Ликвидация разрытия в щебне будет осуществлена АО «Тулагорводоканал» до 21.00. До конца следующей недели будет выполнено асфальтирование территории.