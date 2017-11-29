Туляков приглашают на работу на должности руководителей медучреждений

Региональное правительство проводит отбор кандидатов в кадровый резерв на должности руководителей государственных учреждений Тульской области в сфере здравоохранения.

В отборе могут принять участие граждане РФ, владеющие государственным языком РФ и соответствующие следующим требованиям:

возраст 25-50 лет;

высшее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Стоматология», послевузовское профессиональное образование и/или дополнительное профессиональное образование, сертификат специалиста по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» или высшее профессиональное (экономическое, юридическое) образование и специальная подготовка по менеджменту в здравоохранении;

стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет;

иные критерии, указанные в п. 8 Порядка формирования резерва управленческих кадров Тульской области.

Претенденту, решившему принять участие в отборе, необходимо представить свое резюме.

Для этого предлагается воспользоваться сервисом «Электронное резюме» на официальном портале правительства Тульской области: после предварительной авторизации через ЕСИА заполняется электронная форма резюме (в разделе «Цель обращения» выбрать «Другое», указав «Конкурс — руководитель учреждения здравоохранения») и направляется в кадровую службу правительства.

Резюме принимаются до 29 декабря 2017 года.

Кандидатам, соответствующим требованиям, указанным в пунктах 1-3, будет предложено представить пакет документов в Комиссию по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Тульской области и пройти соответствующие конкурсные процедуры.

Контактный телефон 8 (4872) 24-52-75.