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Администрация Ефремова заплатит жителю за падение дерева на его авто

Администрация Ефремова заплатит жителю за падение дерева на его авто

Стоимость ущерба составила порядка 62 тысяч рублей.

Ефремовский районный суд Тульской области рассмотрел гражданское дело по иску Н.Храброва к городской администрации и МУП «Благоустройство» о возмещении ущерба, причиненного имуществу. 
 
Днем 5 июня 2017 года на припаркованный по ул. Мира в Ефремове VOLKSWAGEN JETTA, принадлежащий Храброву, упало дерево и повредило автомобиль. Согласно отчету об оценке, стоимость восстановительного ремонта автомобиля составила около 62 000 рублей. 
 
Суд пришел к выводу о ненадлежащем исполнении администрацией города Ефремов обязанностей по содержанию зеленых насаждений, обслуживанию территории муниципального образования и своевременному спиливанию деревьев. 
 
Решением суда исковые требования удовлетворены частично. 
С администрации МО город Ефремов в пользу Храброва взыскана стоимость восстановительного ремонта автомобиля в размере около 62 000 рублей, а также другие судебные расходы на общую сумму около 16 000 рублей. 
 
Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке, сообщает пресс-служба УСД по Тульской области.  
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:02 +2
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