Администрация Ефремова заплатит жителю за падение дерева на его авто

Ефремовский районный суд Тульской области рассмотрел гражданское дело по иску Н.Храброва к городской администрации и МУП «Благоустройство» о возмещении ущерба, причиненного имуществу.

Днем 5 июня 2017 года на припаркованный по ул. Мира в Ефремове VOLKSWAGEN JETTA, принадлежащий Храброву, упало дерево и повредило автомобиль. Согласно отчету об оценке, стоимость восстановительного ремонта автомобиля составила около 62 000 рублей.

Суд пришел к выводу о ненадлежащем исполнении администрацией города Ефремов обязанностей по содержанию зеленых насаждений, обслуживанию территории муниципального образования и своевременному спиливанию деревьев.

Решением суда исковые требования удовлетворены частично.

С администрации МО город Ефремов в пользу Храброва взыскана стоимость восстановительного ремонта автомобиля в размере около 62 000 рублей, а также другие судебные расходы на общую сумму около 16 000 рублей.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке, сообщает пресс-служба УСД по Тульской области.