новости
новости
Регистрация
В Киреевске мужчина успел догнать угнанное у него авто

В Киреевске мужчина успел догнать угнанное у него авто

Владелец иномарки оставил свою машину с включенным двигателем на несколько минут.

В Киреевске у мужчины угнали автомобиль «Субару». По предварительным данным, владелец иномарки оставил транспортное средство без присмотра с включенным двигателем, отойдя на несколько минут в магазин. А когда вернулся, увидел, как его машину угоняют.

Мужчина позвонил в полицию и успел догнать свое авто на ближайшем перекрестке.

Полицейские задержали подозреваемого и доставили его в отдел МВД для разбирательства. 35-летний местный житель признался в противоправном деянии. Сейчас в полиции выясняют все обстоятельства угона. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:38 +7
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьКиреевск
Прочее
угонугнанное автополиция

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле продолжается травля бездомных собак
В Туле продолжается травля бездомных собак
Администрация Ефремова заплатит жителю за падение дерева на его авто
Администрация Ефремова заплатит жителю за падение дерева на его авто
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.