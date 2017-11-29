В Киреевске мужчина успел догнать угнанное у него авто

Владелец иномарки оставил свою машину с включенным двигателем на несколько минут.

В Киреевске у мужчины угнали автомобиль «Субару». По предварительным данным, владелец иномарки оставил транспортное средство без присмотра с включенным двигателем, отойдя на несколько минут в магазин. А когда вернулся, увидел, как его машину угоняют.

Мужчина позвонил в полицию и успел догнать свое авто на ближайшем перекрестке.

Полицейские задержали подозреваемого и доставили его в отдел МВД для разбирательства. 35-летний местный житель признался в противоправном деянии. Сейчас в полиции выясняют все обстоятельства угона. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.