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К матчу со «Спартаком» тульский «Арсенал» снял мультик
Кадр из видео.

К матчу со «Спартаком» тульский «Арсенал» снял мультик

Обязательно посмотрите!

Тульский «Арсенал» решил порадовать своих болельщиков необычным приглашением на матч с московским «Спартаком», который состоится уже в эту пятницу, 1 декабря. Оружейники сняли мультик!

Предлагаем вам посмотреть этот видеоролик. В главных ролях — главный тренер Миодраг Божович, вратарь Владимир Габулов и, конечно, тульские болельщики.

Сюжет: Арсенал
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