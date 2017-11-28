Кадр из видео.
К матчу со «Спартаком» тульский «Арсенал» снял мультик
Обязательно посмотрите!
Тульский «Арсенал» решил порадовать своих болельщиков необычным приглашением на матч с московским «Спартаком», который состоится уже в эту пятницу, 1 декабря. Оружейники сняли мультик!
Предлагаем вам посмотреть этот видеоролик. В главных ролях — главный тренер Миодраг Божович, вратарь Владимир Габулов и, конечно, тульские болельщики.
26 ноября, в 19:39, 31 1839 2
25 ноября, в 18:22, 133 7662 3
24 ноября, в 13:30, 41 804 3
23 ноября, в 10:38, 68 2862 4