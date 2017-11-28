К матчу со «Спартаком» тульский «Арсенал» снял мультик

Кадр из видео.

Тульский «Арсенал» решил порадовать своих болельщиков необычным приглашением на матч с московским «Спартаком», который состоится уже в эту пятницу, 1 декабря. Оружейники сняли мультик!

Предлагаем вам посмотреть этот видеоролик. В главных ролях — главный тренер Миодраг Божович, вратарь Владимир Габулов и, конечно, тульские болельщики.