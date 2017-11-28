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Алексей Дюмин проконтролировал исполнение поручений, данных на совещании по вопросам развития Тулы
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Алексей Дюмин проконтролировал исполнение поручений, данных на совещании по вопросам развития Тулы

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

27 ноября губернатор Тульской области Алексей Дюмин проконтролировал исполнение поручений, данных на совещании по вопросам развития областного центра.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник сообщил, что на реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году предусмотрено 1 млрд 460 млн рублей консолидированного бюджета (50% - федеральный бюджет и 50% - региональный). Из них на ремонт дорог в г. Туле запланировано 350 млн рублей. На эти средства в областном центре планируется отремонтировать 14 объектов общей протяженностью более 20 км.

Министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко доложила о выделении средств городу на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». По словам Шевченко, в зависимости от количества многоквартирных домов администрации Тулы выделено 4,7 млн рублей в соответствии с правилами распределения субсидий. Остальные субсидии выделяются после прохождения через рабочую группу по отбору проектов общественных пространств. В настоящее время рабочей группой выбран для благоустройства сквер ТНИТИ.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов сообщил, что проекты по благоустройству других общественных пространств находятся на обсуждении с жителями.



Элеонора Шевченко также сообщила о расселении жителей из аварийного жилищного фонда. В Туле планируется расселить 11,7 тыс кв. метров аварийного жилья. В настоящее время администрация города составляет документы для признания домов аварийными в установленном порядке.

Кроме этого, Элеонора Шевченко сообщила, что в 2018 году начнется реализация программы по замене лифтового оборудования. Она отметила, что в региональном бюджете на 2018 год предусмотрено 40 млн рублей. Из них: 30 млн рублей — Туле и 10 млн рублей — Новомосковску. Такое же финансирование должно быть заложено в бюджете администраций муниципальных образований, остальные средства будут направлены из фонда капитального ремонта и софинансирования жителей, которые будут участвовать в программе.

По словам министра, в 2018 году планируется отремонтировать 75 лифтов в Туле и 25 — в Новомосковске.

Алексей Дюмин поручил Евгению Авилову организовать работу таким образом, чтобы все запланированные мероприятия были реализованы.

сегодня, в 09:39 0
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