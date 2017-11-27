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В Тульской области за три дня сотрудники ГИБДД поймали более 40 пьяных водителей
Фото из архива Myslo.

В Тульской области за три дня сотрудники ГИБДД поймали более 40 пьяных водителей

По всем фактам составлены административные материалы.

24, 25 и 26 ноября в Тульской области сотрудники ГИБДД выявили более 40 пьяных водителей. Из них 15 человек отказались пройти медосвидетельствование на состояние опьянение. На всех нарушителей составили административные материалы.

Также было выявлено пять водителей, которые ранее уже привлекались за пьяную езду. Им теперь грозит уголовная ответственность.

госавтоинспекция

Сотрудники тульской Госавтоинспекции напоминают гражданам, о том что управление транспортным средством в состоянии опьянения недопустимо!

Если вы стали свидетелем или очевидцем пьяной езды, не оставайтесь безучастным, проявите свою гражданскую позицию, позвоните в дежурную часть ГИБДД и расскажите о данном факте. Ведь может быть ваш звонок поможет избежать трагедии на дороге. Помните, вы не «стучите», вы спасаете!

Телефоны дежурной части: 32−45−00, 32−45−02, 32−45−10.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:35 +1
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