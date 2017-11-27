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Карантин в тульской школе: пневмонией заболели 8 учеников

Карантин в тульской школе: пневмонией заболели 8 учеников

Учебный процесс приостановлен до 3 декабря.

Ранее Myslo сообщал, что в Туле школу № 15 закрыли на карантин. В Роспотребнадзоре рассказали, что пневмонией заболели восемь учеников из разных классов. Карантин для учащихся 1−9 классов продлится до 3 декабря.

 

Управление Роспотребнадзора по Тульской области информирует, что эпидемиологическая ситуация по внебольничным пневмониям за 10 месяцев 2017 года стабильная — всего зарегистрировано 4836 случаев заболевания, что на 10% ниже аналогичного периода прошлого года.

В возрастной структуре заболевших преобладает взрослое население, среди детей до 17 зарегистрировано 1169 случаев.

Вместе с тем, отмечается подъем заболеваемости внебольничными пневмониями среди детей школьного возраста, в связи с чем в соответствии с требованиями санитарных правил СП 3.1.2.3116−13 «Профилактика внебольничных пневмоний» и региональными нормативно-правовыми актами решением руководителя образовательной организации в ряде случаев могут приостанавливать учебный процесс.

Основной мерой предупреждения формирования очагов внебольничной пневмонии в детских образовательных учреждениях остается активное выявление детей с симптомами заболевания на «утренних фильтрах» и своевременное их отстранение от учебного процесса.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:56 0
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