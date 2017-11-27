В Туле на улице Пролетарской на женщину напал грабитель

В Туле полицейские патрульно-постовой службы задержали подозреваемого в грабеже. Жертвой злоумышленника стала 45-летняя женщина.

По предварительным данным, мужчина напал на тулячку вечером на улице Пролетарской. Избив жертву, он отобрал у нее мобильный телефон. Ущерб составил 12 тысяч рублей.

- Один из экипажей ППС при несении службы по охране правопорядка на улицах города увидел мужчину, чье поведение показалось подозрительным. При дальнейшей проверке подтвердилась его причастность к противоправному деянию, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

37-летний неработающий ранее судимый мужчина задержан и доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по ст. «Грабеж».