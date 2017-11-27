Туляков просят помочь в поисках пропавшей 16-летней москвички
Девушка пропала 13 октября.
16-летняя Арина Карманова пропала 13 октября в Москве. Девушка ушла из дома и не вернулась. К ее поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».
Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы темные с красным отливом, глаза каре-зеленые.
Особые приметы: на шее спереди родинка.
Одежда: предположительно, черная куртка ниже колена, черные брюки, розовые кроссовки.
Может находиться в любом регионе!
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей девушки, сообщите по телефонам
8 (800)700-54-52, 112 или 02.
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