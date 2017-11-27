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Туляков просят помочь в поисках пропавшей 16-летней москвички

Туляков просят помочь в поисках пропавшей 16-летней москвички

Девушка пропала 13 октября.

16-летняя Арина Карманова пропала 13 октября в Москве. Девушка ушла из дома и не вернулась. К ее поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы темные с красным отливом, глаза каре-зеленые.

Особые приметы: на шее спереди родинка.

Одежда: предположительно, черная куртка ниже колена, черные брюки, розовые кроссовки.

Может находиться в любом регионе!

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей девушки, сообщите по телефонам
8 (800)700-54-52, 112 или 02.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:18 0
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