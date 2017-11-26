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Погода в Туле 27 ноября: потепление, гололёд и ветер

Погода в Туле 27 ноября: потепление, гололёд и ветер

Синоптики прогнозируют туман и атмосферное давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник в области будет облачно, преимущественно без осадков.

Местами туман, в отдельных районах гололёд. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, сильный – до 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -8 до -3 градусов. Днём незначительное потепление – от -5 до нуля. Атмосферное давление пониженное – 745-750 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +1
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