Погода в Туле 27 ноября: потепление, гололёд и ветер

Синоптики прогнозируют туман и атмосферное давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник в области будет облачно, преимущественно без осадков.

Местами туман, в отдельных районах гололёд. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, сильный – до 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -8 до -3 градусов. Днём незначительное потепление – от -5 до нуля. Атмосферное давление пониженное – 745-750 мм рт. ст.