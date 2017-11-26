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В Туле прошла благотворительная фотосессия, посвященная Дню матери
Фото предоставлены Евгением Макаловым.

В Туле прошла благотворительная фотосессия, посвященная Дню матери

Участниками фотосессии стали семьи из проекта «Не молчи», воспитывающие детей с особенностями развития.

Чтобы мамочки на фото выглядели еще красивее, директор одного из тульских магазинов стильной одежды подарил им платья - это стало для мам приятной неожиданностью.

Руководитель проекта «Не молчи» в организации «МОГУ!», член Общественной палаты Тульской области Евгений Макалов выступил одним из организаторов фотосессии: 

 

Евгений Макалов

Для каждого ребенка мама - это самый любимый человек, и, конечно, ему хочется видеть ее всегда красивой и счастливой. Благодаря таким фотосессиям мы можем с уверенностью сказать, что в семьях с особыми детьми царит любовь. Особенно порадовало, что у прекрасной половины появилась возможность украсить свой гардероб новым платьем. В предыдущих фотосессиях у нас такого еще не было. 
 
 
Директор фотостудии и организатор фотосессии Екатерина Васькова: 
- Я по мере возможностей всегда стараюсь делать такие фотосессии. Эта фотосессия была настолько для меня волнительной, что были моменты, когда я даже прослезилась. Но это слезы от счастья, настолько оказались глубокими отношения особого ребенка к своей маме. 
 
 
 
Наталья Л.: 
- Спасибо большое за такой подарок! Благодарю Евгения Макалова и Екатерину Васькову за организацию и за возможность съёмки с моим любимым сыном. Также большое спасибо Екатерине Захаровой за шикарные платья. Теперь у меня есть в чем встретить Новый Год. 
 
Моисеева Н.: 
- Спасибо всем, кто принимал участие в организации фотосессии, наша семья в большом восторге. 
 
Юлия М.: 
- Всем спасибо, было так уютно и спокойно, как у себя дома. Очень понравилась атмосфера и подарок в виде красивого платья.

 

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Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 10:01 +5
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