Погода в Туле 26 ноября: мороз, туман, небольшой снег

Синоптики прогнозируют умеренный ветер и облачность с прояснениями.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в регионе ожидается облачность с прояснениями. Ночью без осадков.

Утром и в течение дня местами туман. Днём небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо – до 1 мм), на дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, умеренный – ночью 3-8 м/с, днём – до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -10 до -5 градусов, днём – от -6 до -1. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.