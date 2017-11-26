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Погода в Туле 26 ноября: мороз, туман, небольшой снег

Погода в Туле 26 ноября: мороз, туман, небольшой снег

Синоптики прогнозируют умеренный ветер и облачность с прояснениями.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в регионе ожидается облачность с прояснениями. Ночью без осадков.

Утром и в течение дня местами туман. Днём небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо – до 1 мм), на дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, умеренный – ночью 3-8 м/с, днём – до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -10 до -5 градусов, днём – от -6 до -1. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 10:19 +4
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