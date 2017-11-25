Тулячек поздравили с Днем матери

Фото Алексея Пирязева.

«Нет ничего святее и бескорыстнее любви матери», — писал российский историк Василий Ключевский. В Колонный зал Дворянского собрания съехались многодетные и приемные мамы со всей Тульской области, участники Всероссийского конкурса «Семья года», а также мамы, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья.



Евгений Антошина (в центре) воспитала семерых детей.

От имени Губернатора с праздником женщин поздравила Марина Левина, заместитель председателя правительства Тульской области. Она зачитала поздравительный адрес главы региона.



Марина Левина.

- Мама — особенный человек в жизни каждого. Вы храните тепло семейного очага и воспитываете в нас лучшие качества. Любите, заботитесь и оберегаете. Поддерживаете в любой ситуации и даете мудрые советы. У наших матерей мы учимся доброте и ответственности.

Во многом благодаря вам мы обретаем свое место в жизни, добиваемся успеха, признания. Спасибо за ваш нелегкий труд, в котором нет ни выходных, ни отпусков. За все, что вы для нас делаете.

Отдельно хочу поблагодарить матерей, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья. У вас очень сложная и ответственная миссия. Вы подаете пример безграничной любви, веры и самоотверженности.

Марина Левина вручила Почетные знаки Тульской области «Материнская слава» 10 многодетным и приёмным матерям, воспитавшим пять и более детей, внесшим большой вклад в развитие и сохранение семейных традиций и укрепление института семьи в обществе.



Награждение Марины Хозяшевой.

Марина Хозяшева приехала на церемонию из деревни Крекшино Плавского района Тульской области. Вместе с мужем Иваном Марина Геннадьевна воспитала пятерых детей — Милу, Михаила, Марию, Анну и Ивана. Старшей дочке Миле 29 лет, она уже сама — многодетная мама. А младший 11-летний Иван еще учится в школе.

- Мы с мужем очень любим детей, мы живем по законам Божьим. Сколько Бог дал детей, столько и будет, — рассказывает Марина Хозяшева.

Со своим будущим мужем Марина была знакома с юности — молодые люди занимались в одной спортивной секции. Затем Марина уехала учиться в Крым, с отличием окончила Ялтинское медицинское училище и даже поработала в Ливадийской больнице. А потом вернулась в Тулу, и в 1987 году вышла замуж за своего любимого человека. В декабре 2017 года Хозяшевы отметят 30 лет совместной жизни — жемчужную свадьбу!

- Дети — это наша главная радость в жизни, — улыбается Марина. — Мы с мужем считаем, что самое главное в воспитании — растить детей в большой любви. Мы старались вложить в них как можно больше доброты, любви к окружающему миру и ко всему живому, старались, чтобы они выросли отзывчивыми, уважали старших, любили труд. У нас в хозяйстве пять ульев, так муж уже приучает младшего сына ухаживать за пчелами, собирать мед.

На вопрос, какой должна быть современная мама, Марина улыбнулась:

- Любящей, доброй, понимающей, заботливой. Очень важно, чтобы она шла с детьми в ногу, быть с ними на одной волне.

Также были вручены медали «Трудовая доблесть» III степени и Знаки ордена Доброты.



Марина Левина и Кристина Сухарева.

Тулячка Кристина Сухарева получила Знак ордена Доброты за активное участие в жизни общества матерей с детьми-инвалидами «Свет ты мой». Старшему сыну Кристины — Владиславу — 11 лет. Когда мальчику было три года, врачи поставили ему диагноз — РАС. Расстройство аутического спектра.

- Было очень тяжело узнать, что мой ребёнок не такой, как все. Но мы научились жить с этим. Кстати, огромную помощь в этом как раз оказали вот такие сообщества, как #Мы вместе и #Свет ты мой.

Я начала общаться с такими же мамами, с их детками, которые всегда протягивают руку помощи — кто делом, кто словом. Это дорогого стоит.

Иногда задумываюсь, как бы мы жили, если бы Влад был обычным ребёнком. И ловлю себя на мысли, что даже и не представляю. Мне очень повезло, что у тебя такой сын — добрый, отзывчивый, безобидный.

Владислав Сухарев учится в коррекционной школе, а в свободное время ходит на рисование, в кружок лепки из глины и теста, занимается спортом — в тренажерном зале и батутном центре, а еще очень увлекается компьютером. Всей семьей Сухаревы любят ходить на всевозможные мероприятия, выставки, в театры, и на футбольные матчи!



Владислав и Максим Сухаревы.

- Я очень благодарная моему мужу Максиму, который всегда рядом. Он — моя любовь, надежда и опора в жизни, — говорит Кристина Сухарева. — Недавно у нас родился второй ребенок, мы абсолютно счастливая семья!

С наступающим праздником женщин поздравил и митрополит Тульский и Ефремовский Алексий. Завершилась церемония награждения концертом.



Мария Кайрова воспитала десятерых детей.

С 2008 года в регионе Почетный знак Тульской области «Материнская слава» получили 495 многодетных и приемных матерей. Для награжденных знаком «Материнская слава» устанавливаются меры социальной поддержки: единовременная выплата и ежемесячная выплата на каждого несовершеннолетнего ребенка до достижения им совершеннолетия, размер которых с 2017 года составляет 84 тыс. 102 руб. и 1 тыс. 823 руб. соответственно.