новости
новости
Регистрация
Тулячек поздравили с Днем матери
Фото Алексея Пирязева.

Тулячек поздравили с Днем матери

Торжественное мероприятие состоялось в Колонном зале Дворянского собрания.

«Нет ничего святее и бескорыстнее любви матери», — писал российский историк Василий Ключевский. В Колонный зал Дворянского собрания съехались многодетные и приемные мамы со всей Тульской области, участники Всероссийского конкурса «Семья года», а также мамы, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья.

Евгений Антошина (в центре) воспитала семерых детей.
От имени Губернатора с праздником женщин поздравила Марина Левина, заместитель председателя правительства Тульской области. Она зачитала поздравительный адрес главы региона.

Марина Левина.
- Мама — особенный человек в жизни каждого. Вы храните тепло семейного очага и воспитываете в нас лучшие качества. Любите, заботитесь и оберегаете. Поддерживаете в любой ситуации и даете мудрые советы. У наших матерей мы учимся доброте и ответственности.
 
Во многом благодаря вам мы обретаем свое место в жизни, добиваемся успеха, признания. Спасибо за ваш нелегкий труд, в котором нет ни выходных, ни отпусков. За все, что вы для нас делаете.
Отдельно хочу поблагодарить матерей, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья. У вас очень сложная и ответственная миссия. Вы подаете пример безграничной любви, веры и самоотверженности.
 
Марина Левина вручила Почетные знаки Тульской области «Материнская слава» 10 многодетным и приёмным матерям, воспитавшим пять и более детей, внесшим большой вклад в развитие и сохранение семейных традиций и укрепление института семьи в обществе.

Награждение Марины Хозяшевой.
Марина Хозяшева приехала на церемонию из деревни Крекшино Плавского района Тульской области. Вместе с мужем Иваном Марина Геннадьевна воспитала пятерых детей — Милу, Михаила, Марию, Анну и Ивана. Старшей дочке Миле 29 лет, она уже сама — многодетная мама. А младший 11-летний Иван еще учится в школе.
 
- Мы с мужем очень любим детей, мы живем по законам Божьим. Сколько Бог дал детей, столько и будет, — рассказывает Марина Хозяшева.
 
Со своим будущим мужем Марина была знакома с юности — молодые люди занимались в одной спортивной секции. Затем Марина уехала учиться в Крым, с отличием окончила Ялтинское медицинское училище и даже поработала в Ливадийской больнице. А потом вернулась в Тулу, и в 1987 году вышла замуж за своего любимого человека. В декабре 2017 года Хозяшевы отметят 30 лет совместной жизни — жемчужную свадьбу!
 
- Дети — это наша главная радость в жизни, — улыбается Марина. — Мы с мужем считаем, что самое главное в воспитании — растить детей в большой любви. Мы старались вложить в них как можно больше доброты, любви к окружающему миру и ко всему живому, старались, чтобы они выросли отзывчивыми, уважали старших, любили труд. У нас в хозяйстве пять ульев, так муж уже приучает младшего сына ухаживать за пчелами, собирать мед.
 
На вопрос, какой должна быть современная мама, Марина улыбнулась:
 
- Любящей, доброй, понимающей, заботливой. Очень важно, чтобы она шла с детьми в ногу, быть с ними на одной волне.
 
Также были вручены медали «Трудовая доблесть» III степени и Знаки ордена Доброты.

Марина Левина и Кристина Сухарева.
Тулячка Кристина Сухарева получила Знак ордена Доброты за активное участие в жизни общества матерей с детьми-инвалидами «Свет ты мой». Старшему сыну Кристины — Владиславу — 11 лет. Когда мальчику было три года, врачи поставили ему диагноз — РАС. Расстройство аутического спектра.
 
- Было очень тяжело узнать, что мой ребёнок не такой, как все. Но мы научились жить с этим. Кстати, огромную помощь в этом как раз оказали вот такие сообщества, как #Мы вместе и #Свет ты мой.
 
Я начала общаться с такими же мамами, с их детками, которые всегда протягивают руку помощи — кто делом, кто словом. Это дорогого стоит.
 
Иногда задумываюсь, как бы мы жили, если бы Влад был обычным ребёнком. И ловлю себя на мысли, что даже и не представляю. Мне очень повезло, что у тебя такой сын — добрый, отзывчивый, безобидный.
 
Владислав Сухарев учится в коррекционной школе, а в свободное время ходит на рисование, в кружок лепки из глины и теста, занимается спортом — в тренажерном зале и батутном центре, а еще очень увлекается компьютером. Всей семьей Сухаревы любят ходить на всевозможные мероприятия, выставки, в театры, и на футбольные матчи!

Владислав и Максим Сухаревы.
 
- Я очень благодарная моему мужу Максиму, который всегда рядом. Он — моя любовь, надежда и опора в жизни, — говорит Кристина Сухарева. — Недавно у нас родился второй ребенок, мы абсолютно счастливая семья!
 
С наступающим праздником женщин поздравил и митрополит Тульский и Ефремовский Алексий. Завершилась церемония награждения концертом.

Мария Кайрова воспитала десятерых детей.
С 2008 года в регионе Почетный знак Тульской области «Материнская слава» получили 495 многодетных и приемных матерей. Для награжденных знаком «Материнская слава» устанавливаются меры социальной поддержки: единовременная выплата и ежемесячная выплата на каждого несовершеннолетнего ребенка до достижения им совершеннолетия, размер которых с 2017 года составляет 84 тыс. 102 руб. и 1 тыс. 823 руб. соответственно.
Галерея
День матери в Туле. Церемония награждения, Фото: 1
День матери в Туле. Церемония награждения, Фото: 2
День матери в Туле. Церемония награждения, Фото: 3
День матери в Туле. Церемония награждения, Фото: 4
День матери в Туле. Церемония награждения, Фото: 5
День матери в Туле. Церемония награждения, Фото: 6
День матери в Туле. Церемония награждения, Фото: 7
День матери в Туле. Церемония награждения, Фото: 8
День матери в Туле. Церемония награждения, Фото: 9
День матери в Туле. Церемония награждения, Фото: 10
День матери в Туле. Церемония награждения, Фото: 11
День матери в Туле. Церемония награждения, Фото: 12
День матери в Туле. Церемония награждения, Фото: 13
День матери в Туле. Церемония награждения, Фото: 14
День матери в Туле. Церемония награждения, Фото: 15
День матери в Туле. Церемония награждения, Фото: 16
День матери в Туле. Церемония награждения, Фото: 17
День матери в Туле. Церемония награждения, Фото: 18
День матери в Туле. Церемония награждения, Фото: 19
День матери в Туле. Церемония награждения, Фото: 20
День матери в Туле. Церемония награждения, Фото: 21
День матери в Туле. Церемония награждения, Фото: 22
День матери в Туле. Церемония награждения, Фото: 23
День матери в Туле. Церемония награждения, Фото: 24
День матери в Туле. Церемония награждения, Фото: 25
День матери в Туле. Церемония награждения, Фото: 26
День матери в Туле. Церемония награждения, Фото: 27
День матери в Туле. Церемония награждения, Фото: 28
День матери в Туле. Церемония награждения, Фото: 29
День матери в Туле. Церемония награждения, Фото: 30
День матери в Туле. Церемония награждения, Фото: 31
День матери в Туле. Церемония награждения, Фото: 32
День матери в Туле. Церемония награждения, Фото: 33
День матери в Туле. Церемония награждения, Фото: 34
День матери в Туле. Церемония награждения, Фото: 35
День матери в Туле. Церемония награждения, Фото: 36
День матери в Туле. Церемония награждения, Фото: 37
День матери в Туле. Церемония награждения, Фото: 38
День матери в Туле. Церемония награждения, Фото: 39
День матери в Туле. Церемония награждения, Фото: 40
День матери в Туле. Церемония награждения, Фото: 41
День матери в Туле. Церемония награждения, Фото: 42
День матери в Туле. Церемония награждения, Фото: 43
День матери в Туле. Церемония награждения, Фото: 44
День матери в Туле. Церемония награждения, Фото: 45
День матери в Туле. Церемония награждения, Фото: 46
День матери в Туле. Церемония награждения, Фото: 47
День матери в Туле. Церемония награждения, Фото: 48
День матери в Туле. Церемония награждения, Фото: 49
День матери в Туле. Церемония награждения, Фото: 50
День матери в Туле. Церемония награждения, Фото: 51
День матери в Туле. Церемония награждения, Фото: 52
показать все фотографии
Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 09:00 +6
Другие статьи по темам
Событие
награждениемногодетные тулячкидень материмедали
Люди
Марина ХозяшеваКристина СухареваМарина Левина
Место
Дом дворянского собрания

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле прошла благотворительная фотосессия, посвященная Дню матери
В Туле прошла благотворительная фотосессия, посвященная Дню матери
Туляков приглашают на День защиты зрения
Туляков приглашают на День защиты зрения
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.