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Туляков приглашают на День защиты зрения

Туляков приглашают на День защиты зрения

Все желающие смогут пройти бесплатное профилактическое обследование и получить консультацию офтальмолога.

Напоминаем, 2 декабря 2017 года в Клинико-диагностическом центре ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница» по адресу: г.Тула, ул. Ф.Энгельса, д.58 состоится «День защиты зрения», направленный на раннее обнаружение заболеваний глаз и их своевременное лечение.

Пациентам будет проведена скрининг-диагностика заболевания органа зрения, проверка остроты зрения, измерение внутриглазного давления, периметрия (определение полей зрения), осмотр глазного дна под щелевой лампой (микроскопом).

По результатам прохождения скрининга врачом-офтальмологом клинико-диагностического центра будет составлен план дальнейшего индивидуального лечения.

В рамках мероприятия планируется лекция врача-офтальмолога для пациентов.

При наличии предыдущих осмотров и обследований — просьба предоставить медицинскую документацию.

Приём будет осуществляться с 9-00 до 15-00.

При себе иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

вчера, в 22:05 0
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