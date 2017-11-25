Туляков приглашают на День защиты зрения
Все желающие смогут пройти бесплатное профилактическое обследование и получить консультацию офтальмолога.
Напоминаем, 2 декабря 2017 года в Клинико-диагностическом центре ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница» по адресу: г.Тула, ул. Ф.Энгельса, д.58 состоится «День защиты зрения», направленный на раннее обнаружение заболеваний глаз и их своевременное лечение.
Пациентам будет проведена скрининг-диагностика заболевания органа зрения, проверка остроты зрения, измерение внутриглазного давления, периметрия (определение полей зрения), осмотр глазного дна под щелевой лампой (микроскопом).
По результатам прохождения скрининга врачом-офтальмологом клинико-диагностического центра будет составлен план дальнейшего индивидуального лечения.
В рамках мероприятия планируется лекция врача-офтальмолога для пациентов.
При наличии предыдущих осмотров и обследований — просьба предоставить медицинскую документацию.
Приём будет осуществляться с 9-00 до 15-00.
При себе иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.