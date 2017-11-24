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Видео дня: в одном из тульских магазинов стоит игровой автомат с «живым подарком»
Кадр из видео

Видео дня: в одном из тульских магазинов стоит игровой автомат с «живым подарком»

Большой пушистый кот чувствует себя среди мягких игрушек вполне комфортно и, судя по всему, не хочет выбираться из металлического ящика.

В одном из торговых центров Тулы читатели MySLO запечатлели необычную картину – внутри автомата по выдаче игрушек преспокойно сидел большой живой кот.

Как и почему хвостатый попал внутрь металлического ящика, неясно. Но, судя по всему, он вполне вольготно чувствует себя в компании мягких игрушек и даже успел привыкнуть к многочисленным игрокам, которые пытаются «поймать» его.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:48 +8
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