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В Алексине нашли 35 снарядов времён Великой Отечественной войны

В Алексине нашли 35 снарядов времён Великой Отечественной войны

Артиллерийские боеприпасы были вывезены и уничтожены сотрудниками регионального ГУ МЧС России.

Подразделением поисково-спасательной службы по выполнению специальных работ тульского «Управления противопожарной службы» были обезврежены 35 артиллерийских снарядов времён Великой Отечественной войны.

Боеприпасы калибра 76 мм случайно нашли жители деревни Поповка, входящей в состав одного из районов Алексина. Сотрудники регионального ГУ МЧС России напоминают основные правила безопасности при обнаружении взрывного устройства, гранаты или снаряда:

  • не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету,
  • немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения,
  • не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,
  • запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,
  • дождитесь прибытия оперативных служб. 

В случае любой беды вы всегда можете обратиться в Единую службу спасения по телефонам 01, 101 и 112.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 +1
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Место
Тульская областьАлексин

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