В Алексине нашли 35 снарядов времён Великой Отечественной войны

Артиллерийские боеприпасы были вывезены и уничтожены сотрудниками регионального ГУ МЧС России.

Подразделением поисково-спасательной службы по выполнению специальных работ тульского «Управления противопожарной службы» были обезврежены 35 артиллерийских снарядов времён Великой Отечественной войны.

Боеприпасы калибра 76 мм случайно нашли жители деревни Поповка, входящей в состав одного из районов Алексина. Сотрудники регионального ГУ МЧС России напоминают основные правила безопасности при обнаружении взрывного устройства, гранаты или снаряда:

не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету,

немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения,

не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,

запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,

дождитесь прибытия оперативных служб.

В случае любой беды вы всегда можете обратиться в Единую службу спасения по телефонам 01, 101 и 112.