В Киреевске за взятку осудили бывшего инспектора ДПС

Киреевский районный суд вынес обвинительный приговор бывшему инспектору ДПС. 39-летний мужчина признан виновным в получении взятки.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, фигурант, исполняя свои служебные обязанности, 7 мая текущего года на дороге «Быковка – Богородицк» остановил пьяного водителя.

Попытавшись «договориться», инспектор потребовал от нарушителя 30 тысяч рублей. После короткого торга водителю удалось «сбить цену» до 20 тысяч. Часть денег взяточник получил на месте, а остаток водитель привёз ему позднее, сняв наличность в одном из банкоматов Богородицка.

Суд приговорил экс-полицейского к штрафу в 800 тысяч рублей. Кроме того, в ближайшие три года он не сможет работать в правоохранительных органах.