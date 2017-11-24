новости
новости
Регистрация
В Туле прошел форум «Гражданское общество-71»
Фото Алексея Пирязева.

В Туле прошел форум «Гражданское общество-71»

Представитель некоммерческих организаций поучаствовали в панельных дискуссиях, мастер-классах и обменялись опытом с коллегами.

24 ноября в здании музейно-выставочного комплекса Тульского кремля прошел общественный форум "Гражданское общество-71". В нем приняли участие представители некоммерческих организаций, органов региональной и муниципальной власти, органов территориальных общественных самоуправлений и СМИ.

Форум открыл глава администрации Тулы Евгений Авилов. Он отметил, что форум стал площадкой, на которой можно ознакомиться с передовыми практиками взаимодействия общественных и некоммерческих организаций и муниципальной власти, ведь Тула занимает лидирующие позиции по работе в этом направлении.

Большое внимание глава администрации Тулы уделил взаимодействию власти и органов территориальных общественных самоуправлений.

- Основная цель этого форума – развитие местного самоуправления, в том числе ТОС и НКО. Данное направление является перспективным и приоритетным в развитии. Местное самоуправление – это решение вопросов на местах. И исходя из того, насколько активно будет развиваться местное самоуправление, настолько будет улучшаться жизнь в городе. Поэтому в Туле был создан ресурсный центр для работы с некоммерческими организациями и ТОС, где их представители смогут получить консультации по различным вопросам.

Кроме того, на форуме присутствовала директор департамента региональных программ Фонда президентских грантов Наталья Алиева. Она провела несколько мастер-классов для участников и рассказала, как можно поучаствовать в конкурсе НКО, который пройдет в феврале следующего года. 

- Самая актуальная тема сегодня - это подача заявки на получение президентского гранта. Президент РФ увеличил грантовый фонд до семи миллиардов рублей. Это говорит о том, что роль гражданского общества возросла, НКО стали более профессиональны и на них все больше опирается государство в решении социальных задач и проблем. Поэтому борьба за гранты с каждым годом становится все более серьезной. Я рассказала участникам об изменениях положения, утвержденном списке возможных участников и организаций, которым запрещено участие. Следующий конкурс стартует в феврале следующего года, - говорит Наталья Алиева.

Кстати, во втором конкурсе президентских грантов, который прошел в 2016 году, победили девять некоммерческих организаций из Тульской области. В сумме тульские НКО получили около 10,5 миллиона рублей.

После панельных дискуссий в здании музейно-выставочного комплекса прошла VII ежегодная выставка-ярмарка общественно значимых проектов и услуг общественных объединений, в которой поучаствовали 72 НКО. 

Николай Прокопьев

Николай Прокопьев

- Мы занимаемся профилактикой несчастных случаев на льду и на воде, проводим в школах уроки по технике безопасности, рассказываем, как нельзя себя вести на воде, как спасти себя, если вы тонете. В нашей организации состоят 124 человека. У нас работает центр подготовки «Восвод», мы готовим спасателей и водителей маломерных судов. Мы обеспечиваем крещенские купания по всей области, патрулируем водоемы во время купального сезона, - говорит Николай Прокопьев, председатель Тульской областной организации «Всероссийское общество спасания на водах».

Дарья Серкова

Дарья Серкова

- Наша задача – приучить детей бережно относиться к природе. Большое внимание мы уделяем экологии. Например, выставляем в школах пластиковые контейнеры для раздельного сбора мусора, проводим для детей уроки. Школьники увлечены этим процессом, уже с раннего возраста они понимают, что нужно бережно относиться к природе, - рассказывает Дарья Серкова, волонтер Тульского регионального фонда социально-экономического, экологического и культурно-научного развития региона.

Ольга Чекмазова

Ольга Чекмазова

- Нашей федерации уже 12 лет, и сейчас численность возросла до 1200 человек. В последнее время мы завоевываем чемпионские титулы в соревнованиях в России и Европе. С 47-й позиции среди областей мы поднялись на девятое место. Нами учреждено пять крупных танцевальных фестивалей. Сегодняшний форум помогает наладить взаимодействие с другими общественными организациями, найти партнеров и расширить свою аудиторию, - говорит Ольга Чекмазова, президент Федерации современного эстрадного танца Тульской области.

 

Галерея
Гражданское общество-71, Фото: 1
Гражданское общество-71, Фото: 2
Гражданское общество-71, Фото: 3
Гражданское общество-71, Фото: 4
Гражданское общество-71, Фото: 5
Гражданское общество-71, Фото: 6
Гражданское общество-71, Фото: 7
Гражданское общество-71, Фото: 8
Гражданское общество-71, Фото: 9
Гражданское общество-71, Фото: 10
Гражданское общество-71, Фото: 11
Гражданское общество-71, Фото: 12
Гражданское общество-71, Фото: 13
Гражданское общество-71, Фото: 14
Гражданское общество-71, Фото: 15
Гражданское общество-71, Фото: 16
Гражданское общество-71, Фото: 17
Гражданское общество-71, Фото: 18
Гражданское общество-71, Фото: 19
Гражданское общество-71, Фото: 20
Гражданское общество-71, Фото: 21
Гражданское общество-71, Фото: 22
Гражданское общество-71, Фото: 23
Гражданское общество-71, Фото: 24
Гражданское общество-71, Фото: 25
Гражданское общество-71, Фото: 26
Гражданское общество-71, Фото: 27
Гражданское общество-71, Фото: 28
Гражданское общество-71, Фото: 29
показать все фотографии
Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 18:31 −1
Другие статьи по темам
Событие
форум Гражданское общество 71
Люди
Евгений Авилов
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский музей имени Крылова отметил 20-летний юбилей
Тульский музей имени Крылова отметил 20-летний юбилей
Центр Тулы замер в огромной пробке
Центр Тулы замер в огромной пробке
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.