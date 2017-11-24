В Туле прошел форум «Гражданское общество-71»

Фото Алексея Пирязева.

24 ноября в здании музейно-выставочного комплекса Тульского кремля прошел общественный форум "Гражданское общество-71". В нем приняли участие представители некоммерческих организаций, органов региональной и муниципальной власти, органов территориальных общественных самоуправлений и СМИ.

Форум открыл глава администрации Тулы Евгений Авилов. Он отметил, что форум стал площадкой, на которой можно ознакомиться с передовыми практиками взаимодействия общественных и некоммерческих организаций и муниципальной власти, ведь Тула занимает лидирующие позиции по работе в этом направлении.

Большое внимание глава администрации Тулы уделил взаимодействию власти и органов территориальных общественных самоуправлений.

- Основная цель этого форума – развитие местного самоуправления, в том числе ТОС и НКО. Данное направление является перспективным и приоритетным в развитии. Местное самоуправление – это решение вопросов на местах. И исходя из того, насколько активно будет развиваться местное самоуправление, настолько будет улучшаться жизнь в городе. Поэтому в Туле был создан ресурсный центр для работы с некоммерческими организациями и ТОС, где их представители смогут получить консультации по различным вопросам.

Кроме того, на форуме присутствовала директор департамента региональных программ Фонда президентских грантов Наталья Алиева. Она провела несколько мастер-классов для участников и рассказала, как можно поучаствовать в конкурсе НКО, который пройдет в феврале следующего года.

- Самая актуальная тема сегодня - это подача заявки на получение президентского гранта. Президент РФ увеличил грантовый фонд до семи миллиардов рублей. Это говорит о том, что роль гражданского общества возросла, НКО стали более профессиональны и на них все больше опирается государство в решении социальных задач и проблем. Поэтому борьба за гранты с каждым годом становится все более серьезной. Я рассказала участникам об изменениях положения, утвержденном списке возможных участников и организаций, которым запрещено участие. Следующий конкурс стартует в феврале следующего года, - говорит Наталья Алиева.

Кстати, во втором конкурсе президентских грантов, который прошел в 2016 году, победили девять некоммерческих организаций из Тульской области. В сумме тульские НКО получили около 10,5 миллиона рублей.

После панельных дискуссий в здании музейно-выставочного комплекса прошла VII ежегодная выставка-ярмарка общественно значимых проектов и услуг общественных объединений, в которой поучаствовали 72 НКО.

Николай Прокопьев - Мы занимаемся профилактикой несчастных случаев на льду и на воде, проводим в школах уроки по технике безопасности, рассказываем, как нельзя себя вести на воде, как спасти себя, если вы тонете. В нашей организации состоят 124 человека. У нас работает центр подготовки «Восвод», мы готовим спасателей и водителей маломерных судов. Мы обеспечиваем крещенские купания по всей области, патрулируем водоемы во время купального сезона, - говорит Николай Прокопьев, председатель Тульской областной организации «Всероссийское общество спасания на водах».

Дарья Серкова - Наша задача – приучить детей бережно относиться к природе. Большое внимание мы уделяем экологии. Например, выставляем в школах пластиковые контейнеры для раздельного сбора мусора, проводим для детей уроки. Школьники увлечены этим процессом, уже с раннего возраста они понимают, что нужно бережно относиться к природе, - рассказывает Дарья Серкова, волонтер Тульского регионального фонда социально-экономического, экологического и культурно-научного развития региона.