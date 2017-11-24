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Центр Тулы замер в огромной пробке

Центр Тулы замер в огромной пробке

На проспекте Ленина движение практически полностью парализовано, затруднения наблюдаются и на прилегающих улицах.

Вечер пятницы обещает стать для тульских автомобилистов нелёгким испытанием – на центральных улицах города образовались огромные пробки.

Проспект Ленина практически полностью парализован на двух участках – от Зеленстроя до автовокзала, и от улицы Гоголевской до Советской. Затруднения движения наблюдаются также и на других центральных улицах.

По предварительной информации, поступившей от сотрудников отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области, пробки не связаны с ДТП – в течение дня на проспекте Ленина произошло сразу несколько аварий, но сейчас сообщений о происшествиях пока не поступало.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:13 +5
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Место
Тулапроспект Ленина

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