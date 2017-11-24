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Тульский музей имени Крылова отметил 20-летний юбилей
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Тульский музей имени Крылова отметил 20-летний юбилей

В честь этого события посетителям была представлена новая выставка работ живописца.

В 2017 году исполнилось 115 лет со дня рождения народного художника СССР Порфирия Никитича Крылова и 20 лет со дня открытия в Туле одноименного музея.

На торжественном мероприятии, посвященном двум знаменательным датам, с поздравлениями выступили известные тульские деятели культуры и сотрудники городских музеев. Также церемонию посетил внук художника Дмитрий Андреевич Крылов.

Для гостей выступили танцоры тульской студии «Элевация», ученики музыкального отделения тульского Лицея искусств, а также творческие и самодеятельные коллективы.

Все посетители смогли осмотреть выставку, на которой представлены 70 работ Порфирия Никитича Крылов из фондов Тульского областного художественного музея. Многие произведения демонстрируются впервые. Кроме того, в экспозиции были показаны картины сына художника Андрея, который пошёл по стопам отца.

 

Галерея
Юбилей музея имени П. Н. Крылова, Фото: 1
Юбилей музея имени П. Н. Крылова, Фото: 2
Юбилей музея имени П. Н. Крылова, Фото: 3
Юбилей музея имени П. Н. Крылова, Фото: 4
Юбилей музея имени П. Н. Крылова, Фото: 5
Юбилей музея имени П. Н. Крылова, Фото: 6
Юбилей музея имени П. Н. Крылова, Фото: 7
Юбилей музея имени П. Н. Крылова, Фото: 8
Юбилей музея имени П. Н. Крылова, Фото: 9
Юбилей музея имени П. Н. Крылова, Фото: 10
Юбилей музея имени П. Н. Крылова, Фото: 11
Юбилей музея имени П. Н. Крылова, Фото: 12
Юбилей музея имени П. Н. Крылова, Фото: 13
Юбилей музея имени П. Н. Крылова, Фото: 14
Юбилей музея имени П. Н. Крылова, Фото: 15
Юбилей музея имени П. Н. Крылова, Фото: 16
Юбилей музея имени П. Н. Крылова, Фото: 17
Юбилей музея имени П. Н. Крылова, Фото: 18
Юбилей музея имени П. Н. Крылова, Фото: 19
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:18 +2
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