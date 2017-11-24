Тульский музей имени Крылова отметил 20-летний юбилей

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В честь этого события посетителям была представлена новая выставка работ живописца.

В 2017 году исполнилось 115 лет со дня рождения народного художника СССР Порфирия Никитича Крылова и 20 лет со дня открытия в Туле одноименного музея.

На торжественном мероприятии, посвященном двум знаменательным датам, с поздравлениями выступили известные тульские деятели культуры и сотрудники городских музеев. Также церемонию посетил внук художника Дмитрий Андреевич Крылов.

Для гостей выступили танцоры тульской студии «Элевация», ученики музыкального отделения тульского Лицея искусств, а также творческие и самодеятельные коллективы.

Все посетители смогли осмотреть выставку, на которой представлены 70 работ Порфирия Никитича Крылов из фондов Тульского областного художественного музея. Многие произведения демонстрируются впервые. Кроме того, в экспозиции были показаны картины сына художника Андрея, который пошёл по стопам отца.