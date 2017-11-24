В Туле на площади Ленина заливают «Губернский каток»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Толщина льда в итоге будет составлять от 7 до 10 см.

24 ноября директор Фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева проинспектировала работы по заливке «Губернского катка» на площади Ленина.

Специалисты уже установили основание, проложили теплоизоляцию и «ice-маты» (трубную систему, предназначенную для охлаждения площадки с искусственным льдом). Такая технология позволяет сохранять свойства льда даже при температуре +10 градусов.

Сейчас обустройство катка находится на стадии завершения.

Специалисты будут заливать каток минимум 5 раз в сутки. Толщина льда в итоге будет составлять от 7 до 10 см.

Посещение катка и прокат коньков, по словам директора Фонда Юлии Федосеевой, будут бесплатными.

Всего планируют закупить около 100 пар коньков. Помещения для проката уже установлено. Одновременно на льду смогут находиться до 50 человек.

Каток будет работать с 1 декабря по 1 марта 2018 года. График работы: с 10.00 до 22.00.

Напомним, что каток появился по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина за счет средств Фонда «Перспектива».