Водитель 9-го автолайна вел милые беседы с голосовым помощником Яндекса по громкой связи.

24 ноября пассажиры маршрутки №9, ехавшей вверх по проспекту Ленина, стали свидетелями забавной беседы. На протяжении всего проспекта водитель автолайна практически непрерывно разговаривал с голосовым помощником Яндекса – Алисой.

Просил рассказать о французском футболисте, спеть для него (несколько раз), рассказать о себе. Алиса послушно и терпеливо выполняла его просьбы. А полная маршрутка, между тем, ехала.

Потом разговор перешел на личные темы.

– Какой у тебя характер?

– Я спокойная и приветливая. Хвали меня почаще!

– Замуж выйдешь за меня, э?

– Думаю, нам стоит встречаться и знакомиться с другими людьми.

Апофеозом стал вопрос Алисе:

– Ты что, дура что ли?

– Ваше счастье, что я не злопамятна.

Когда водитель в перерыве посетовал, что его обогнали уже две машины того же маршрута, из салона раздался женский голос: «Да потому что ты с бабой своей всю дорогу треплешься!»

Вообще, водители именно 9-го тульского маршрута действительно какие-то особенные. Вот, Синяков Владимир, например. Теперь вот еще и жених для Алисы появился. Это Тула!