новости
новости
Регистрация
В Туле водитель маршрутки всю дорогу разговаривал с роботом

В Туле водитель маршрутки всю дорогу разговаривал с роботом

Водитель 9-го автолайна вел милые беседы с голосовым помощником Яндекса по громкой связи.

24 ноября пассажиры маршрутки №9, ехавшей вверх по проспекту Ленина, стали свидетелями забавной беседы. На протяжении всего проспекта водитель автолайна практически непрерывно разговаривал с голосовым помощником Яндекса – Алисой.

Просил рассказать о французском футболисте, спеть для него (несколько раз), рассказать о себе. Алиса послушно и терпеливо выполняла его просьбы. А полная маршрутка, между тем, ехала.

Потом разговор перешел на личные темы.

– Какой у тебя характер?

– Я спокойная и приветливая. Хвали меня почаще!

– Замуж выйдешь за меня, э?

– Думаю, нам стоит встречаться и знакомиться с другими людьми.

Апофеозом стал вопрос Алисе:

– Ты что, дура что ли?

– Ваше счастье, что я не злопамятна.

Когда водитель в перерыве посетовал, что его обогнали уже две машины того же маршрута, из салона раздался женский голос: «Да потому что ты с бабой своей всю дорогу треплешься!»

 

Вообще, водители именно 9-го тульского маршрута действительно какие-то особенные. Вот, Синяков Владимир, например. Теперь вот еще и жених для Алисы появился. Это Тула!

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 18:08 +15
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
водитель маршрутки разговаривает с роботомбот Алисаголосовой помощник

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Центр Тулы замер в огромной пробке
Центр Тулы замер в огромной пробке
В Туле объявлен кастинг для участия в IX Всероссийском фестивале культуры и таланта «Мисс Совершенство 2017»
В Туле объявлен кастинг для участия в IX Всероссийском фестивале культуры и таланта «Мисс Совершенство 2017»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.