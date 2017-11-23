К концу года в Тульской области станет на 5 несанкционированных свалок меньше

Об этом рассказал на пресс-конференции Министр природных ресурсов и экологии Юрий Панфилов.

В 2017 году рекультивированы три несанкционированные свалки в Чернском, Суворовском и Каменском районах. Ещё на двух свалках ведутся работы — в Суворовском и Киреевском районах.

Также разработана проектная документация рекультивации несанкционированных свалок в Щекинском и Богородицком районе документация получила одобрение экспертов. Проведение работ намечено на 2018 год.

За счет частных средств будут рекультивированы свалки твердых бытовых отходов в деревне Коптевка Богородицкого района и деревне Каменка Кимовского района. Сейчас проект проходит все необходимые согласования.

Также Юрий Панфилов отметил, что строительство нового мусорного полигона должно вестись параллельно со строительством мусороперерабатывающего завода. Это позволит сокращать площади захоронения отходов, а экологии региона будет нанесен меньший вред.