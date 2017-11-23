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Туляки смогут провериться на ВИЧ анонимно за 10 минут

Туляки смогут провериться на ВИЧ анонимно за 10 минут

В Тульской области зарегистрировано 7 000 инфицированных. Самые неблагополучные районы: Щекинский, Алексинский, Пролетарский район Тулы и Косая Гора.

С 27 ноября по 3 декабря 2017 года в Тульской области пройдёт региональный этап Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД».

29 ноября 2017 года с 15.30 до 17.30 часов в ГБОУ ВПО «Тульский государственный университет» (г. Тула, пр. Ленина, 92) в рамках акции «Стоп ВИЧ/СПИД» пройдут профилактические мероприятия для студентов:

  • лекция специалистов ГУЗ «Тульской областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями»;
  • танцевальный фитнес мастер-класс с профессиональными тренерами;
  • бесплатное, анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.

В течение акции можно будет сфотографироваться на фоне символики мероприятия с хештегом #СТОПВИЧСПИД и разместить фотографии в Instagram. На протяжении всего мероприятия будут работать волонтеры.

1 декабря 2017 года в торгово-развлекательном центре «РИО» (г. Тула, ул. Пролетарская, 22-а) с 17.00 до 19.00 часов состоится акция по добровольному тестированию на ВИЧ-инфекцию.

Жителям и гостям г. Тулы будет предоставлена возможность пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию анонимно и бесплатно прямо в торговом центре, и узнать свой ВИЧ-статус через 10 минут!

Также в рамках Всероссийской акции пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию можно будет на базе ГУЗ «Тульский областной Центр СПИД и инфекционных заболеваний» (г. Тула, наб. Дрейера, 14).

С 27 ноября по 3 декабря 2017 года в ГУЗ «Тульский областной Центр СПИД и инфекционных заболеваний» с 8.00 до 18.00 будет работать горячая линия по телефону: 8 950 908−83−19. Специалисты Центра ответят на все интересующие вопросы по ВИЧ-инфекции.

 

Ежегодно 1 декабря во всем мире отмечают Всемирный день борьбы со СПИДом, который направлен на усиление общественного осознания проблемы ВИЧ и СПИДа, распространение профилактической информации среди населения, а также на борьбу с отрицанием существующей проблемы и дискриминацией.

Большинство ВИЧ-инфицированных — молодые люди в возрасте от 30 до 40 лет.

В Тульской области ежегодно регистрируется более 600 случаев заражения ВИЧ-инфекцией. На сегодняшний день выявлено около 7 тысяч инфицированных жителей Тульской области.

Случаи ВИЧ-инфицирования регистрируются во всех районах области, но самыми неблагополучными являются Щекинский, Алексинский районы, Пролетарский район Тулы и Косая Гора.

Основной путь заражения — половой, на него приходится около 80% случаев ВИЧ-инфекции. Все еще актуален наркотический путь заражения, на него приходится около 18% случаев инфицирования.

Более 1% случаев приходится на детей, которые были заражены во время беременности, родов или кормления грудью ВИЧ-инфицированными матерями. Эти случаи заражения связаны с тем, что данные матери своевременно не обследовались на ВИЧ-инфекцию, не наблюдались в женской консультации и не получили профилактическое лечение защищающее детей от заражения ВИЧ.

Коварство ВИЧ-инфекции в том, что у зараженного длительное время нет никаких жалоб и клинические проявления отсутствуют. Поэтому ВИЧ-инфицированные люди зачастую не подозревают о своем заболевании, при рискованном образе жизни они являются источником заражения.

Обнаружить инфицирование можно только при лабораторном исследовании крови. ВИЧ-инфекция полностью пока не излечима, но при своевременном обращении за медицинской помощью и назначении специфического лечения, которое проводится бесплатно, прогноз течения заболевания благоприятный. Своевременное лечение продлевает жизнь ВИЧ — инфицированного человека на 30−40 лет.

В настоящее время защита от врожденной ВИЧ-инфекции является приоритетным профилактическим направлением, которое включает в себя: обследование женщин на ВИЧ до планируемой беременности, ранняя постановка на учет в женской консультации во время беременности, обязательное обследование половых партнеров беременных женщин.

В случае выявления ВИЧ-инфекции обращение в Центр СПИДа и своевременно назначенное профилактическое лечение (во время беременности, родов и новорожденному после рождения) позволит избежать инфицирование ребенка от ВИЧ-позитивной матери.

Поэтому очень важно как можно раньше определить свой ВИЧ-статус!

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 13:00 0
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