В Туле на стройке раздавило рабочего

23 октября в Туле у одного из домов по улице Фридриха Энгельса на участке, где ведется строительство, обнаружено тело 51-летнего мужчины.

По данному факту по результатам доследственной проверки следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, 23 октября в Туле на строящемся ФОКе было допущено нарушение правил безопасности при установке стеновой опалубки. В результате чего эта конструкция упала на рабочего. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области, все обстоятельства устанавливаются.