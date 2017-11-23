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В Туле на стройке раздавило рабочего

В Туле на стройке раздавило рабочего

На мужчину упала опалубка.

23 октября в Туле у одного из домов по улице Фридриха Энгельса на участке, где ведется строительство, обнаружено тело 51-летнего мужчины.

По данному факту по результатам доследственной проверки следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, 23 октября в Туле на строящемся ФОКе было допущено нарушение правил безопасности при установке стеновой опалубки. В результате чего эта конструкция упала на рабочего. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области, все обстоятельства устанавливаются.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:27 0
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