Угрожает ли тулякам рутений-106?

Управление Роспотребнадзора силами подведомственных лабораторий постоянно проводит радиационный мониторинг в контрольных стационарных точках, расположенных во всех районах Тульской области.

Показатели радиационного фона находятся на уровне средних значений многолетних наблюдений в пределах естественных колебаний, характерных для средних широт Европейской территории РФ.

Радиационная обстановка в сентябре-ноябре 2017 г. на территории Тульской области не изменилась.

Результаты радиационного мониторинга свидетельствуют о стабильной радиационной обстановке.

– По информации Межрегионального центра по радиационной безопасности Роспотребнадзора в ЦФО уровни суммарной бета-активности в атмосферном воздухе в сентябре-ноябре не отличались от фоновых значений, что свидетельствует об отсутствии рутения-106.

Роспотребнадзор провел анализ зарегистрированных Росгидрометом уровней объемной активности рутения-106 в атмосферном воздухе в РФ в сентябре — октябре 2017 года. В результате установлено, что максимальные уровни объемной активности рутения-106 в атмосферном воздухе в 200 и более раз меньше допустимого уровня и не представляют угрозы для здоровья населения, – сообщили в ведомстве.

где обнаружили рутений-106

20 ноября «Гринпис Россия» сообщил, что Росгидромет по его запросу подтвердила факт обнаружения значимых концентраций рутения-106 на Южном Урале вблизи производственного объединения «Маяк», принадлежащего «Росатому». Об этом пишет «РБК».



Первые повышенные концентрации рутения-106 обнаружили в Австрии, Франции и Германии, их ведомства по радиационной защите забили тревогу еще в октябре. Затем этот факт выявили и в других странах, причем максимальная концентрация рутения-106 была зафиксирована в Румынии 30 сентября.

Росгидромет рассказал, что с 25 сентября до 1 октября превышение радиационного фона в атмосфере фиксировали все посты, расположенные на Южном Урале, а затем в Республике Татарстан, в Волгограде и Ростове-на-Дону.

Глава ведомства Максим Яковенко заявил журналистам, что в России и Европе концентрация рутения-106 была в сотни и тысячи раз ниже уровня предельно допустимой концентрации.

– Поэтому никакой опасности нет, волну мы не гнали. А источник мы не искали, потому что зачем его искать, если опасности нет, — приводит слова Яковенко «РБК».

21 ноября «Гринпис Россия» обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить, откуда произошла утечка радиоактивного рутения-106.

что такое рутений-106

Рутений-106 — бета-радиоактивный изотоп рутения, металла платиновой группы. Образуется при ядерных взрывах и работе ядерно-энергетических установок. Используется в качестве радиоактивных индикаторов, применяется в медицине в составе аппликаторов при лучевой терапии. Период полураспада 373,59 дня. Допустимая среднегодовая объемная активность — 4,4 Бк/куб. м.