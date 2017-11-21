В уборке снега в Туле задействованы 66 единиц техники и 172 человека
Ведется расчистка тротуаров и дорог, продолжается обработка территорий реагентом, сообщает пресс-служба городской администрации.
В работах задействованы 172 специалиста и 66 единиц техники — снегопогрузчики, КДМ, тракторы, Avant
В ночь на 21 ноября в уборке были задействовано 33 КДМ. С начала снегопада проводились работы по обработке дорог и пешеходных зон противогололедным реагентом. Данные работы продолжаются.
Также по поручению главы администрации города Тулы Евгения Авилова сотрудники управления по административно-техническому надзору в течение дня будут проводить рейды по контролю состояния придомовых территорий, территорий хозсубъектов. В случае выявления нарушений будут выдаваться требования на их устранение.
Жители могут сообщать о местах неудовлетворительного состояния дорог, тротуаров, дворовых территорий, наличии неубранных снежных масс по телефонам Единой дежурно-диспетчерской службы: 47-20-34, 1391.