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В уборке снега в Туле задействованы 66 единиц техники и 172 человека
Фото из архива Myslo.

В уборке снега в Туле задействованы 66 единиц техники и 172 человека

Ведется расчистка тротуаров и дорог, продолжается обработка территорий реагентом, сообщает пресс-служба городской администрации.

В работах задействованы 172 специалиста и 66 единиц техники — снегопогрузчики, КДМ, тракторы, Avant и т. д. Ведется расчистка остановочных площадок, разворотных колец, пешеходных тротуаров, в том числе пешеходных зон на мостах и путепроводах. Также выполняется уборка скверов и парковочного пространства. Сегодня будет осуществляться вывоз снежных масс с ул. Советской, пр. Ленина, ул. Менделеевской, Крестовоздвиженской площади, ул. Союзной; сформировано четыре бригады.

В ночь на 21 ноября в уборке были задействовано 33 КДМ. С начала снегопада проводились работы по обработке дорог и пешеходных зон противогололедным реагентом. Данные работы продолжаются.

Также по поручению главы администрации города Тулы Евгения Авилова сотрудники управления по административно-техническому надзору в течение дня будут проводить рейды по контролю состояния придомовых территорий, территорий хозсубъектов. В случае выявления нарушений будут выдаваться требования на их устранение.

 

Жители могут сообщать о местах неудовлетворительного состояния дорог, тротуаров, дворовых территорий, наличии неубранных снежных масс по телефонам Единой дежурно-диспетчерской службы: 47-20-34, 1391.

 

сегодня, в 10:06 −1
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