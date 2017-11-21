Жители Кимовского и Одоевского районов остались без электричества
В зону отключения попали 345 домов.
21 ноября в 8.38 в службу спасения сообщили о частичном отключении электроснабжения в трех населенных пунктах Кимовского района и 11-ти Одоевского.
В зону отключения попали около 345 домов.
На место выехали оперативно-выездные бригады филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», оперативные группы Кимовского и Одоевского пожарно-спасательных гарнизонов.
Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области.
В пресс-службе филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» прокомментировали ситуацию:
- Неблагоприятные погодные условия вызвали технологические нарушения на линиях электропередачи 6-10 кВ и привели к частичному ограничению электроснабжения потребителей ряда населенных пунктов в этих районах.
Оперативный персонал Суворовских и Новомосковских электрических сетей немедленно выехал к месту происшествия. В проведении работ заняты 6 бригад (12 человек, 6 единиц техники). Используются 2 резервных источника электроснабжения (РИСЭ) мощностью по 100 кВт. Социально значимые объекты находятся под особым контролем.