Жители Кимовского и Одоевского районов остались без электричества

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

21 ноября в 8.38 в службу спасения сообщили о частичном отключении электроснабжения в трех населенных пунктах Кимовского района и 11-ти Одоевского.

В зону отключения попали около 345 домов.

На место выехали оперативно-выездные бригады филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», оперативные группы Кимовского и Одоевского пожарно-спасательных гарнизонов.

Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области.

В пресс-службе филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» прокомментировали ситуацию:

- Неблагоприятные погодные условия вызвали технологические нарушения на линиях электропередачи 6-10 кВ и привели к частичному ограничению электроснабжения потребителей ряда населенных пунктов в этих районах.

Оперативный персонал Суворовских и Новомосковских электрических сетей немедленно выехал к месту происшествия. В проведении работ заняты 6 бригад (12 человек, 6 единиц техники). Используются 2 резервных источника электроснабжения (РИСЭ) мощностью по 100 кВт. Социально значимые объекты находятся под особым контролем.