новости
новости
Регистрация
Главный тульский судебный пристав проведет прием граждан

Главный тульский судебный пристав проведет прием граждан

Прием состоится 22 ноября.

22 ноября 2017 года в приемной Президента Российской Федерации в Тульской области состоится прием граждан руководителем Управления Федеральной службы судебных приставов по Тульской области — главным судебным приставом Тульской области Закиром Рамильевичем Муратовым.

Прием будет проводиться с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Тула, пл. Ленина, 2.

Предварительная запись осуществляется по телефону (4872) 33 30 53.

сегодня, в 10:11 0
Другие статьи по темам
Событие
прием граждансудебные приставы
Люди
Закир Муратов
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области судебный пристав караулил должника под его домом 7 часов
В Тульской области судебный пристав караулил должника под его домом 7 часов
В уборке снега в Туле задействованы 66 единиц техники и 172 человека
В уборке снега в Туле задействованы 66 единиц техники и 172 человека
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.