Главный тульский судебный пристав проведет прием граждан
Прием состоится 22 ноября.
22 ноября 2017 года в приемной Президента Российской Федерации в Тульской области состоится прием граждан руководителем Управления Федеральной службы судебных приставов по Тульской области — главным судебным приставом Тульской области Закиром Рамильевичем Муратовым.
Прием будет проводиться с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Тула, пл. Ленина, 2.
Предварительная запись осуществляется по телефону (4872) 33 30 53.
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