Главный тульский судебный пристав проведет прием граждан

22 ноября 2017 года в приемной Президента Российской Федерации в Тульской области состоится прием граждан руководителем Управления Федеральной службы судебных приставов по Тульской области — главным судебным приставом Тульской области Закиром Рамильевичем Муратовым.

Прием будет проводиться с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Тула, пл. Ленина, 2.

Предварительная запись осуществляется по телефону (4872) 33 30 53.