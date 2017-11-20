В Туле состоится собрание дольщиков «СУ-155»

На повестке дня – передача собственникам квартир в домах, уже введенных в эксплуатацию.

В пятницу, 25 ноября, с 9.00 до 18.00 по адресу: ул. Металлургов, 22, состоится собрание дольщиков, купивших квартиры в домах, которые строила компания «СУ-155».

В частности, будет обсуждаться вопрос передачи в собственность квартир, расположенных в уже сданных объектах:

Тула, Пролетарский р-н, IV Северо-Восточный микрорайон, корпус 6,

Тула, Пролетарский р-н, IV Северо-Восточный микрорайон, корпус 6/1,

Тульская область, Ленинский район, д. Нижняя Китаевка, к. 1.

Дольщики планируют направлять коллективное обращение в Арбитражный суд с ходатайством о передачи жилья в собственность. Для участия в собрании дольщикам необходимо иметь при себе паспорт. У представителей участников должны быть на руках соответствующие доверенности.