В Киреевском районе поисковики обнаружили фрагмент танка времён обороны Тулы

Редкая находка попалась искателям в местности, где в 1941 году шли ожесточённые бои.

Волонтёры поискового объединения «Дедославль» провели работы на территории Киреевского района – в 1941 году там шли ожесточённые бои.

По словам поисковика Алексея Полунина, изначально целью поисковой разведки было установление места захоронения бойцов РККА. Однако, раскопав участок и приступив к зачистке, искатели наткнулись на кусок танковой брони.

Пока не удалось достоверно выяснить, какой именно технике принадлежал этот фрагмент – полностью осмотреть 25-килограммовую находку не дала погода.

Эксперты по военной истории предполагают, что найденный кусок металла является эвакуационным люком советского легкого танка Т-26. По словам Алексея Полунина, боевые действия на этом участке шли в ноябре-декабре 1941 года: