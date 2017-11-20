В Туле на улице Кутузова водовоз колесом провалился в люк

Кадр из видео.

В администрации выясняют, на балансе какой организации находится люк.

В Туле на улице Кутузова произошел неприятный инцидент — грузовой автомобиль, который перевозил воду, угодил колесом в открытый люк.

В пресс-службе администрации рассказали, что на данный момент специалисты выясняют, на чьем балансе находится злополучный люк.

Видео происшествия опубликовал в Youtube пользователь Сергей Кравцов.