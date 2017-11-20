Тульские спортсмены привезли медали с турнира по греко-римской борьбе

С 17 по 19 ноября в Ярославле прошло первенство ФСО «Россия» по греко-римской борьбе среди юношей 2001-2002 г. р. и Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти В. Н. Лататуева.

В первенстве ФСО в весовой категории 80 кг, одержав победу в четырёх схватках, золотую медаль завоевал спортсмен СШ «Юность» Рамазан Магомедов.

В турнире памяти В. Н. Лататуева в весовой категории 98 кг третье место занял Максим Ларин. Вадим Лоскутов и Артур Лалмиев уступили соперникам и заняли 9 и 11 место в весовых категориях 75 и 71 кг.

Тренирует спортсменов мастер спорта международного класса Александр Григорьевич Сергеев.