В тульском Заречье установят светящихся «фигуристов» и зальют катки

В округе ведется украшение территории к празднованию Нового года.

На территории Зареченского округа Тулы будет установлено десять живых и пять искусственных елей. В сквере «Тульское чаепитие» будет установлена фигура «Арка», Дед Мороз и Снегурочка.

На перекрестке улиц Октябрьской и М. Горького установят светящийся фонтан, световые шары, а также новогоднюю композицию «Фигуристы».

Возле музея оружия появится команда из шести хоккеистов, а также пять светящихся шаров; кустарник будет украшен сеткой.

Рядом с Зареченской школой искусств появится стела из снежинок, а также три световые конструкции на флаговых щитах.

Также будут украшены десять деревьев возле памятника Н. Ф. Рудневу .

где в заречье зальют катки и поставят коробки

Залить катки планируется по следующим адресам: ул. М. Горького, 14-20 (ледовый стадион «Заречье»), Комсомольский парк культуры и отдыха (хоккейная коробка), пос. Обидимо, Комсомольская площадь, пос. Барсуки, ул. Советская, 16-а, пос. Ленинский, ул. Ленина, 9.

Хоккейные коробки будут залиты в пос. Рождественский, ул. Федорова, 9-а, пос. Плеханово, ул. Заводская, 2, с. Хрущево, ул. Совхозная, 22, пос. Ленинский, ул. Гагарина, 9.