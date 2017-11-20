новости
новости
Регистрация
В тульском Заречье установят светящихся «фигуристов» и зальют катки

В тульском Заречье установят светящихся «фигуристов» и зальют катки

В округе ведется украшение территории к празднованию Нового года.

На территории Зареченского округа Тулы будет установлено десять живых и пять искусственных елей. В сквере «Тульское чаепитие» будет установлена фигура «Арка», Дед Мороз и Снегурочка.

На перекрестке улиц Октябрьской и М. Горького установят светящийся фонтан, световые шары, а также новогоднюю композицию «Фигуристы».

Возле музея оружия появится команда из шести хоккеистов, а также пять светящихся шаров; кустарник будет украшен сеткой.

Рядом с Зареченской школой искусств появится стела из снежинок, а также три световые конструкции на флаговых щитах.

Также будут украшены десять деревьев возле памятника Н. Ф. Рудневу.

где в заречье зальют катки и поставят коробки

Залить катки планируется по следующим адресам: ул. М. Горького, 14-20 (ледовый стадион «Заречье»), Комсомольский парк культуры и отдыха (хоккейная коробка), пос. Обидимо, Комсомольская площадь, пос. Барсуки, ул. Советская, 16-а, пос. Ленинский, ул. Ленина, 9.

Хоккейные коробки будут залиты в пос. Рождественский, ул. Федорова, 9-а, пос. Плеханово, ул. Заводская, 2, с. Хрущево, ул. Совхозная, 22, пос. Ленинский, ул. Гагарина, 9.

сегодня, в 13:33 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Заречьефигуристыукрашение к новому годукаткихоккейные коробки

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле на улице Кутузова водовоз колесом провалился в люк
В Туле на улице Кутузова водовоз колесом провалился в люк
В аварии под Тулой пострадал младенец
В аварии под Тулой пострадал младенец
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.