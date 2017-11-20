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По эскизам тульской школьницы будут шить «сказочные» капюшоны

По эскизам тульской школьницы будут шить «сказочные» капюшоны

Алита Андришевская стала призером конкурса предпринимателей среди школьников.

В России прошел конкурс «Мой первый бизнес». В нем могли принять участие школьники, которые заинтересованы в предпринимательской деятельности.

Участники должны были выбрать одного из пятерых наставников, которыми выступили популярные блогеры — Клава Кока, Ян Топлес, Wylsacom, Маша Вэй, Николай Соболев. У каждого из них было свое конкурсное направление.

Тулячка Алита Андришевская стала призером этого конкурса.

Алита выиграла 100 тысяч рублей и встречу с блогером Машей Вэй.

Ученица 7-А класса МБОУ ЦО № 19 для конкурса выбрала направление «Своими руками». Девушка представила идею — это съемные капюшоны для верхней одежды, стилизованные под сказочных героев.


Вот такие капюшоны — идея тульской школьницы.

- Я уже около двух лет ношу такие капюшоны. Почему они стилизованы под сказочных героев? В 2015 году я озвучила гнома в серии детских развивающих курсов по английскому языку. А потом меня пригласили на озвучку гнома в мультфильме (он сейчас в производстве). И эта сказка осталась со мной, — рассказала Алита в беседе с Myslo.

По словам Алиты, ей позвонили и предложили спонсорство в массовом производстве таких капюшонов!

- Сейчас я шью такой капюшончик для Маши Вэй и подарю ей при встрече, — сказала тулячка.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:18 +5
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