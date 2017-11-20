Волонтерские движения Тульской области получат поддержку

Фото правительства Тульской области.

Это было решено в ходе семинара-совещания «Шаг к добровольчеству», который прошел в Доме дворянского собрания.

Мероприятие открыла министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева. Поприветствовав гостей семинара, она зачитала поздравительное послание губернатора Алексея Дюмина.

В нем, в частности, говорится:

– Развитие волонтерского движения – одна из главных задач не только для Тульской области, но и для страны в целом. Необходимость снятия всех барьеров для добровольчества отмечал в своем Послании и Президент России Владимир Путин.

Сегодня волонтеры оказывают помощь нуждающимся, вносят большой вклад в решение острых социальных проблем.

Очень важно, чтобы добровольцы знали, что государство поддерживает их инициативы и готово им помогать.

Проект «Стандарт поддержки волонтерства» призван сделать работу добровольцев более системной, а поддержку движения со стороны органов власти – более эффективной. Уверен, что семинар-совещание «Шаг к добровольчеству» поможет вывести деятельность волонтеров на качественно новый уровень».

Главное событие мероприятия – подписание соглашения о сотрудничестве между министерством молодежной политики региона (Юлия Вепринцева) и Ассоциацией волонтерских центров (член Общественной палаты Российской Федерации Артем Метелев).

– Мы давно сотрудничаем с Тульской областью, – говорит Артем Метелев. – Теперь оно просто задокументировано (улыбается). Цель этого соглашения – создание благоприятных условий для работы добровольцев. Речь идет о формировании ресурсного центра поддержки добровольчества, внедрении Единой информационной системы «Добровольцы России», проведении обучающих мероприятий.

В семинаре-совещании также приняла участие руководитель проекта «Стандарт поддержки добровольчества (волонтерства) в регионах» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Алиса Бабина.

Она презентовала участникам мероприятия Стандарт поддержки добровольчества (волонтерства) в регионах, который предоставляет волонтерским обществам организационно-правовую, инфраструктурную, информационную, методологическую, финансовую и нематериальную поддержку. К его разработке было привлечено более 200 экспертов из всех федеральных округов. В настоящее время его внедряют в 43 регионах страны.

Теперь этот Стандарт будет внедрен и в Тульской области, где на сегодняшний день волонтерскую деятельность осуществляют более 40 объединений. Большинство из них работает на базе образовательных организаций, подростково-молодежных клубов и молодежных центров.

Волонтерские движения в Тульской области постепенно претерпевают изменения, внимание общественности к ним с каждым днем возрастает. Так, на базе Тульского областного центра молодежи создается ресурсный центр по развитию добровольчества, который будет оказывать гражданам и организациям комплекс услуг по консультационной, ресурсной, организационной, информационной и методической поддержке в сфере волонтерства. В настоящий момент разрабатывается план работы ресурсного центра на 2018 год.

Для развития добровольчества в регионе также проводятся обучающие семинары, форумы, реализуются социально значимые проекты. У волонтеров есть возможность получить денежные средства на реализацию своих инициатив. В области реализуется обучающий проект «Региональный корпус волонтёров», в котором приняли участие 600 ребят.