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В Туле за 1,5 часа оштрафовали 17 «неуступчивых» водителей
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле за 1,5 часа оштрафовали 17 «неуступчивых» водителей

Сотрудники ГИБДД провели рейд.

20 ноября сотрудники ГИБДД провели в Туле рейд «Уступи дорогу пешеходу!». Только за 1,5 часа работы инспекторы выявили 17 фактов непредоставления преимущества в движении пешеходам. На всех нарушителей составили административные материалы.

госавтоинспекция

Госавтоинспекция напоминает гражданам, что с 10 ноября для водителей, не уступающих дорогу пешеходам и велосипедистам или иным участникам движения, повысился штраф. Теперь нарушители будут платить от 1500 до 2500 рублей.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД и быть предельно внимательными на дорогах. Помните, безопасность на дорогах в равной степени зависит от всех участников дорожного движения.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:44 +3
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